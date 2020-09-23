بريد الوطن.. الحيطة والحذر فى فتح دور العبادة

جدل كبير حول فتح المساجد والكنائس بصورة مستمرة فى ظل وجود هذا الفيروس اللعين، وقد احتل هذا الموضوع الجدل فى وسائل الإعلام بين الرفض والتأييد، وكأن الموضوع أصبح الشغل الشاغل للمجتمع، رغم أن سماحة الإسلام جعلت الصلاة فى كل مكان طاهر، ألم يقل الرسول، عليه الصلاة والسلام: «جُعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً»، فما بالنا بالظرف الاستثنائى الذى يعيشه العالم الآن، أما بالنسبة للكنائس وإن كانت الصلوات مهمة، فإن السيد المسيح قال فى موعظة الجبل: «فمتى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين فى المجامع، وفى زوايا الشوارع لكى يظهروا للناس الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلِّ إلى أبيك الذى فى الخفاء، فأبوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك علانية وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلاً كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يُستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه».. إننا نأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى وتفتح المساجد والكنائس، بشرط أن نترك للجهات الطبية اتخاذ القرار بلا ضرر أو ضرار، وعلى الله قصد السبيل.

سامح لطفى هابيل

محامٍ بالنقض - أبوتيج

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