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محمود مسلم

بريد الوطن.. ويل يا عمر

كتب:

بريد الوطن
10:07 ص | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
صورة من الظلم والتمييز

صورة من الظلم والتمييز

إن الملوك إذا همو

دخلوا القرى

هذا يبيع لأجلهم

ذمم تباع وتشترى

والسارقون صغارهم

عرق الجبين إذا اكترى

لا شىء صار يهمهم

إلا اللحم محمرا

والكرش شب أمامهم

بالشحم صار مدثراً

والفقر حول ركابهم

حلم العشا إن أفطرا

ونقودهم كالماء بين أصابع

رقت عظام فانبرى

مليون يشرى لعبة

تالله كونه أخضرا

يا أمة ضحك الغباء لجهلها

تشرى الهواء إذا سرى

ولبسمة من ثغرها

برميل نقد قد جرى

كالنيل يروى من هفا

مال الشعوب مبعثرا

والناس تنشد وحدة

فاروقهم إن يأتهم قد يحجر                                                       

                                                          سامح لطف الله

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