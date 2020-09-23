بريد الوطن.. ويل يا عمر
كتب:
بريد الوطن
10:07 ص | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
صورة من الظلم والتمييز
إن الملوك إذا همو
دخلوا القرى
هذا يبيع لأجلهم
ذمم تباع وتشترى
والسارقون صغارهم
عرق الجبين إذا اكترى
لا شىء صار يهمهم
إلا اللحم محمرا
والكرش شب أمامهم
بالشحم صار مدثراً
والفقر حول ركابهم
حلم العشا إن أفطرا
ونقودهم كالماء بين أصابع
رقت عظام فانبرى
مليون يشرى لعبة
تالله كونه أخضرا
يا أمة ضحك الغباء لجهلها
تشرى الهواء إذا سرى
ولبسمة من ثغرها
برميل نقد قد جرى
كالنيل يروى من هفا
مال الشعوب مبعثرا
والناس تنشد وحدة
فاروقهم إن يأتهم قد يحجر
سامح لطف الله
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