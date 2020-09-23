بريد الوطن.. ويل يا عمر

إن الملوك إذا همو

دخلوا القرى

هذا يبيع لأجلهم

ذمم تباع وتشترى

والسارقون صغارهم

عرق الجبين إذا اكترى

لا شىء صار يهمهم

إلا اللحم محمرا

والكرش شب أمامهم

بالشحم صار مدثراً

والفقر حول ركابهم

حلم العشا إن أفطرا

ونقودهم كالماء بين أصابع

رقت عظام فانبرى

مليون يشرى لعبة

تالله كونه أخضرا

يا أمة ضحك الغباء لجهلها

تشرى الهواء إذا سرى

ولبسمة من ثغرها

برميل نقد قد جرى

كالنيل يروى من هفا

مال الشعوب مبعثرا

والناس تنشد وحدة

فاروقهم إن يأتهم قد يحجر

سامح لطف الله

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