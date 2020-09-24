المطار يستقبل 189 رحلة دولية لنقل 25 ألف مسافر اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، 92 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 11197 راكبا، كما يغادر المطار 97 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوروبية، وعربية، وأفريقية تقل على متنها نحو 13625 راكبا.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن أنّ صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة المقبلة، أعلى نسبة كثافة تشغيل منذ انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدة مغادرة ووصول نحو 25 ألف راكب على متن 189 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت تسيير 48 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس أبابا، ندچمينا، الخرطوم، الشارقة، البحرين، نيويورك، جوانزو، أكرا، لاجوس، الرياض، أبوچا، فرانكفورت، موسكو، بغداد، المدينة، القصيم، و 5 رحلات إلي جدة و 3 رحلات إلي دبي ورحلتين إلى أبوظبي وبيروت والدمام، ورحلة استثنائية إلى مسقط وكازابلانكا، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات جوية إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، ورحلة خاصة إلى طابا و5 رحلات شحن جوي، تنقل نحو 5700 راكب.

وفي سياق متصل، استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء أمس، الطائرة الحادية عشر من طراز A220-300 بحروف تسجيل SU-GFG والتي تسلمتها مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا من إجمالي 12 طائرة، تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعا، وذلك في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة لتحديث وتطوير طائرات أسطولها ذات الممر الواحد وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية.

وتقدم طائرة مصر للطيران من طراز 300-A220 سعة مقعدية 140 راكبا وخدمات الإنترنت علي متن الطائرة، وراحة فائقة للعملاء، كما تتسم بنوافذها الكبيرة في كل صف مقاعد حيث ضوء طبيعي أكبر لكل مسافر، وتعمل الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب.