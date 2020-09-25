106 خضعوا للكشف الطبي ولم يقدموا أوراق ترشحهم بأسوان.. لماذا؟

أعلن الدكتور ماهر لوقا، مدير القومسيون الطبي بمديرية الصحة بأسوان، أن القومسيون الطبي بأسوان استقبل 160 من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 والذين تقدموا للكشف الطبي وعمل التحاليل حتى صباح أمس الخميس، حيث يقوم كل واحد منهم بتوريد رسوم الكشف الطبي ويذهب للمعمل الإقليمي لتحليل الدم وفي حال سلبية التحاليل يعود مرة أخرى للقومسيون ويستكمل باقي الكشف الطبي سواء باطنة أو نفسية ويستلم شهادة معتمدة لتقديمها للَجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة أسوان .

وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من الذين تقدموا للكشف الطبي ولم يتبقى سوى يومين فقط إلا أن المتقدمين منهم فعليا للترشح 54 فقط فى دوائر المحافظة والين يتنافسون فيها على مقعدين فرديين بدائرة "أسوان ، دراو"، ومقعد فردي لدوائر " كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو".

"الوطن" تجيب عن تساؤلات الشارع الأسواني لماذا لم يتقدم هذا العدد بأوراق ترشحهم للجنة الانتخابات بمحكمة أسوان طالما تجاوز والكشف الطبي، حيث تنحصر الإجابة في عدة أسباب منها من كان يأمل في أنه سيأتي على القائمة الوطنية أو أي قائمة أخرى ومنهم من تراجع عن خوض المعركة الانتخابية بسبب ضغط كبار القبائل والعائلات لعدم تفتيت الأصوات واختيار مرشح آخر للقبيلة وعددهم كبير، والبعض الآخر وهم من ينتظرون الساعات الأخيرة من التقدم بأوراقهم حتى يستطيعوا الحصول على الرقم الأخير فى كشف الاقتراع ليكون أسهل على الناخبين فى ظل وجود عدد كبير من كبار السن والسيدات الأميين وهم أصحاب النصيب الأكبر فى عملية التصويت لأنهم دائماً ما يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية .

يذكر أن لجنة الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، استلمت اليوم، أوراق مرشحين جديدين من بينهم مرشح عن دائرة مدينة ومركز إدفو، ومرشح آخر من دائرة مركز كوم امبو، ليصل إجمالى عدد المتقدمين حتى الآن إلى 54 مرشحا.

وعلمت "الوطن"، أن المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للجنة، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان، مقسمون كالتالي: 15 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة أسوان ودراو، و10 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو، و6 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة، و23 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة إدفو.

وتواصل لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب عملها وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا"، وتتضمن الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، بالإضافة إلى قيام اللجنة بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.