"قومسيون أسوان": 160 مرشحا محتملا لـ النواب يتقدمون للكشف الطبي

قال الدكتور ماهر لوقا، مدير القومسيون الطبي بمديرية الصحة بأسوان، إن القومسيون الطبي بأسوان استقبل 160 من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، والذين تقدموا للكشف الطبي وإجراء التحاليل حتى صباح اليوم، حيث يقوم كل واحد منهم بتوريد رسوم الكشف الطبي، ويذهب للمعمل الإقليمي لتحليل الدم، وفي حال سلبية التحاليل يعود مرة أخرى للقومسيون، ويستكمل باقي الكشف الطبي سواء باطنة أو نفسية، ويستلم شهادة معتمدة لتقديمها للَجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة أسوان.

وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من الذين تقدموا للكشف الطبي، ولم يتبقى سوى يومين فقط إلا أن المتقدمين منهم فعليا للترشح 52 فقط فى دوائر المحافظة والذين يتنافسون فيها على مقعدين فرديين بدائرة "أسوان، دراو"، ومقعد فردي لدوائر "كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو".

وعلمت "الوطن" أن المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للجنة، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان، مقسمين كالتالي:

- 15 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة أسوان ودراو.

- 9 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو.

- 6 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة.

- 22 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة إدفو.

وتواصل لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب عملها وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا"، وتتضمن الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، فضلًا عن توزيع اللجنة زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.