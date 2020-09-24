مدبولي يشكر المتقدمين بطلبات تصالح: المواطن مقتنع إن ده في صالحه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الأداء المالي مع أزمة فيروس كورونا، أفضل من أداء شهري يوليو وأغسطس من 2019، رغم أنّ العام الماضي لم يكن لدينا فيروس كورونا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء، أنّ تحسن الأداء يؤكد أنّ توجه الدولة له مردود إيجابي، لثقة العالم فيما تحرزه مصر من تقدم، وهو ما ظهر في التصنيفات والمؤسسات الدولية، متابعا: "مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة وأفريقيا، التي تمتلك أداء قويا ونموا اقتصاديا بالإيجاب وليس بالسلب".

وتابع رئيس الوزراء، أنّ الثبات الاقتصادي ساعد الدولة على اتخاذ قرارت لخدمة المواطن المصري في أي مشروعات، موضحا أنّ ملف التصالح على مخالفات البناء يشغل بال المواطنين.

واستطرد مدبولي: "اسمحولي أتقدم بالشكر للمواطنين اللي تقدموا بالتصالح، ده مؤشر قوي إن المواطن مقتنع إن القانون هدفه الصالح وتصويب موقف كان خاطئ على مدار عقود طويلة".