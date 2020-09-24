عاجل.. مدبولي: عمر الدولة ما تهدم عقار فيه مواطنين

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، كل مواطن لديه مخالفة أو مشكلة في البناء الخاص به، بالتقدم بطلب تصالح، دون النظر في ماهية المخالفة، لمساعدة الحكومة في اتخاذ الإجراء المناسب لصالح المواطن، مؤكدا: "مش هنهدم عقارات فيها مواطنين".

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا في مقر مجلس الوزراء: "عمر الدولة ما هتهدم عقار مشغول بالأهالي والأسر، الهدف هو تقنين الأوضاع، عشان المواطن ميكونش واقع تحت ضغط غير قانوني أو غير رسمي.

وأوضح أنّ فترة وقف البناء تنتهي يوم 24 نوفمبر، لكن نحاول قبل هذا التاريخ إعلان الاشتراطات التخطيطية لإعادة حركة البناء في المدن المصرية، متابعا: "اللي كان بيبني ووقف هيكمل في إطار الاشتراطات الجديدة اللي هنعلنها".