مدبولي: سندرس إمكانية مد فترة تلقي طلبات التصالح بعد نهاية أكتوبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّه يشجع المواطنين على الاستمرار في تقديم طلبات التصالح، موضحا أنّ الحكومة قررت مد فترة التقدم بطلبات التصالح، لنهاية أكتوبر بدلا من نهاية سبتمبر.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء: "كل ما هنشوف الناس بتقدم، بالتأكيد هناخد قرار في صالح المواطن المصري"، موضحا أنّ الموعد الجديد سيكون 30 أكتوبر، لكن مع الإقبال ورغبة المواطنين، ننظر في إمكانية مد المهلة.

وتابع رئيس الوزراء: "هنراجع نفسنا ونشوف نقدر نعمل إيه، ونفسي نستمر بنفس الأعداد عشان ناخد أكبر حجم من الطلبات في المدة دي"، مضيفا: "كل ما هنسرع في تقديم الطلبات ونقفل الباب ده، هنسرع بإجراءات التقنين، ويبدأ المواطن ياخد الوثائق من الدولة تؤكد موقفه وميبقاش عليه أي ضغط".

واستطرد مدبولي: "صحيح مدينا شهر، بس أرجو منهداش الشهر ده ونيجي على آخر 4 أيام ويبقى في تكدس وزحام شديد، كل اللي ورقه جاهز يبادر في التقديم عشان نستوعب أكبر حجم من الطلبات".