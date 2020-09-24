عاجل.. مدبولي: رد المستحقات المتراكمة على الدولة قبل نهاية 2020

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بدعم قطاع الصناعة المصرية وتشجيع عملية الصادرات.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، قبل قليل، بأنّ هناك قضية من 2012 وحتى الآن، وهي رد أعباء التصدير للشركات المصرية والمصدرين المصريين، ممن كانوا يصدرون للخارج، إذ كان من المفترض رد أعباء التصدير لهم، لكن مع ظروف الدولة حدث تراكم بصورة كبيرة جدا من 2012 وحتى اليوم.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة أنشأت العام الماضي، برنامجا مهما جدا، استطاعت من خلاله رد 30% من المستحقات المتراكمة على الدولة.

وأضاف مدبولي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه برد كامل المتأخرات على الدولة في إطار محددد، لدعم الصناعة ومضاعفة خطوط الإنتاج، لغلق هذا الملف قبل نهاية ديسمبر 2020، وخلال 3 أشهر فقط: "كانوا بيشتكوا إن ليهم مستحقات عند الدولة، هنرد الأموال المتراكمة على الدولة قبل نهاية 2020".

وشرح مدبولي: "يتضمن البرنامج الجديد ألا يتجاوز رد الأعباء بعد التصدير 6 أشهر بحد أقصى، للتيسير على المصنعين، كي يستفيد من المبالغ في تنمية الصناعة، لأنه قطاع مهم يخدم الدولة، وكل القرارات التي تشجع الصناعة وتقلل فاتورة الاستيراد، ستتخذها الدولة لتشجيع نمو صناعات وطنية في مصر".