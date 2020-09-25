تحرير محاضر لـ6 منشآت لعدم الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا بالشرقية

شنت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية حملة للتفتيش على 22 منشأة صناعية بمدينة بلبيس و5 منشآت بمدينة العاشر من رمضان وذلك على مدار الأيام الثلاثة الماضية لمتابعة الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا.

وقال المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام إنه تم رصد مجموعة من المخالفات بهذه المنشآت وقامت الإدارة بالتنبيه على اصحابها بسرعة ازالة المخالفات وتم إعطاؤهم مهلة (15) يوما لتقديم طلبات لتقنين أوضاعهم البيئية وازالة المخالفات المثبتة لإعادة المعاينة مرة أخري للتأكد من إزالة المخالفات.

وأشار مدير إدارة شؤون البيئة إلى أنه تم تحرير (6) محاضر إيقاف أعمال بمعرفة السلامة والصحة المهنية لعدد 6 منشآت وتم مخاطبة التنمية الصناعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت.

وأضاف المهندس ماهر الشناف أنه بالفعل تقدم عدد من المنشآت الصناعية بطلبات لتقنين أوضاعها البيئية لإدارة شؤون البيئة بالديوان العام وجار فحص هذه الطلبات.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بتكثيف التفتيش الدورى على المنشآت الصناعية بنطاق دائرة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة عليها ورصد كافة المخالفات من إهمال وتقصير والتأكد من تشغيلها بتراخيص من عدمه وتوافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حفاظاً على صحة وسلامة العاملين وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد المحافظ علي ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم بالاتوبيسات المخصصة لنقلهم من وإلي المنشآت الصناعية والغذائية. وكان محافظ الشرقية ومرافقوه لدي دخولهم المصنع خضعوا لإجراءات الوقاية المتبعة ومنها قياس درجة الحرارة والتعقيم وارتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية. لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة.