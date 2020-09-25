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مستقبل وطن وحياة كريمة يعدان دراسة لدعم محدودي الدخل للتصالح بمخالفات البناء

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الوطن
06:56 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت مصادر بمستقبل وطن، إعداد دراسة متكاملة مع عدد من الجمعيات الأهلية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لدعم كل محدودي الدخل، الراغبين في التصالح بمخالفات البناء.

وأوضحت المصادر، أن أجهزة الدولة، تدرس كل السُبل لتوفيق أوضاع المخالفين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجا.

وكان حزب مستقبل وطن، أعلن تحمله رسوم التصالح لعدد ألف حالة مخالفة بكل محافظة من حالات محدودي الدخل، بإجمالي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.

وأكد الحزب في بيان له، أن القرار جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لمؤسسات الدولة بشأن ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من مسئولية الحزب الوطنية ودوره المجتمعي.

ونوه الحزب بأنه بدأ بالفعل في حصر الحالات المٌستحقة على مستوى محافظات الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المُهلة الثانية التي حددها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ودعا الحزب المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين، تفعيل دورهم المجتمعي في هذا الشأن، وتحمل مسئوليتهم الوطنية نحو دعم المواطن المصري تحت رعاية رئيس الجمهورية، مختتمًا بيانه بـ "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

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