الجيزة: رصف وتطوير شارع النيل لاستعادة النسق الحضاري والطابع السياحي

بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع النيل بطول 6 كيلومترات بداية من ميدان الجيزة وحتى ميدان الكيت كات، وذلك بالتعاون مع وزارة الطرق والنقل.

محور مروري مهم

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن شارع النيل يعد من الشوارع الرئيسية وذات الطابع السياحي والتي تدهورت حالته من طبقة رصف وجزيرة وسطي ورصيف مشاة ومسطحات خضراء لكونه لم يدرج ضمن خطط التطوير منذ فترة زمنية طويلة خاصة أنه محور مروري هام و يشهد حركة مرورية عالية لقيامه بالربط بين الأحياء بمدينة الجيزة.

توحيد النسق العام للشارع

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تهدف إلى توحيد النسق العام للشارع والحفاظ على الطابع السياحي لتحقيق وعودة المظهر الجمالي والحضاري له مرة أخرى، لافتاً إلى أن الأعمال تشمل قطاعين وهما القطاع السياحي بطول 2.5 كم بداية من نفق الجلاء وحتى ميدان الكيت كات والقطاع السكني بطول 3.4 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى نفق الجلاء، ومن المقرر الانتهاء من الاعمال خلال 3 شهور.

مسطحات خضراء ومقاعد لجلوس المتنزهين

أوضح المحافظ، أن الشارع سيصل إلى 4 حارات في كل اتجاه مع توفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد لجلوس المتنزهين ومسار سياحي مؤهل للمشاه بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاط إنترلوك بمسارات المشاة وتدعيم الجزيرة الوسطي وجانبي الطريق بالأشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات وتركيب أعمدة إنارة ديكورية لتعطي للشارع لمسة حضارية والتي يمكن أن تستغل في وضع اللافتات الإعلانية للشركات لتحقيق عائد مادي يستغل في اعمال الصيانه للشارع.

وأضاف أنه سيتم تطوير سور الكورنيش بنسق موحد بداية من نفق الجلاء وحتي ميدان الكيت كات يشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادي والمطاعم المطلة علي كورنيش النيل وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية وذلك لإعطاء مظهر حضاري وطابع موحد لتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع، بالإضافة إلى استغلال المساحات المهملة وغير المستغلة أسفل كوبري 6 أكتوبر في إنشاء منطقة خدمات للمواطنين وتخصيص أماكن انتظار وإنشاء مقاعد واستراحات ومحطات للأوتوبيس.

الالتزام بالجدول الزمني

أكد المحافظ علي الشركة المنفذة بالبدء في الأعمال وتنفيذها بأعلى المعايير والمواصفات مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وكلف المحافظ الشركة المنفذة بتنفيذ نموذج مبدئى حوالي 200م تطوير شامل على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ الأعمال طبقآ للمواصفات الفنية والرؤية الموضوعة، مشيراً إلى أنه سيتم استلام الأعمال من خلال لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة.

طفرة غير مسبوقة في تطوير كافة المحاور

أكد راشد أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير كافة المحاور المرورية الرئيسة والهامة المؤدية إلى المناطق الأثرية والمزارات السياحية وذلك بالتوازي مع تطوير الشوارع الجانبية والداخلية والمناطق الشعبية والغير مخططة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذي عقده بحضور اللواء علاء بدران، السكرتير العام واللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء جنوب والدقي والعجوزة وشمال الجيزة ومدير مديرية الطرق والنقل ومدير مديرية الإسكان ومسئولي وزارة النقل والشركة المنفذة .