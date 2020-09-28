مطار القاهرة يستقبل 76 رحلة بـ8351 راكبا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الاثنين، 76 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، على متنها 8351 راكبًا، فيما يغادر المطار 79 رحلة تقل على متنها 10960 مسافرًا إلى عدة وجهات أوربية، وعربية وأسيوية، وإفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار ستستقبل خلال الـ24 ساعة القادمة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيّرها شركات دولية وعربية إضافة إلى الناقل الوطني "مصر للطيران"، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

كانت الشركه الوطنية القابضه مصر للطيران أعلنت أنها ستسيّر اليوم 30 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، ولندن، وميلانو، ونيروبي، وأبوظبي، والشارقة، وبيروت، والبحرين، والمدينة المنورة، إسطنبول، والخرطوم، إضافة إلى 3 رحلات جوية إلي كل من جدة، ودبي، ورحلتين جويتين إلي كل من الرياض، والدمام، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، وأسوان، وطابا، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4100 مسافر من مختلف دول العالم.