بريد الوطن .. إلى عزيزي الغائب.. مرحباً

مرحباً عزيزى الغائب الذى لم أعد أملكه بعد.. لا أعرف لِماذا أكتب لك تِلك الحروف المُبعثرة، وأنا أعرف حق المعرفة أنها لا فائدة منها، لا أصدق أنك كَسرت تِلك الوعود الطاهرة التى كانت بيننا، ولا أصدق أنك خدعتنى ومُلئتُ حياتى بِخُدعة سيئة مَمزوجة بِوهم، حقاً عقلى مُتوقف ولا يُريد الاستيعاب، وقلبى الجميل الذى كان يُشع ضوءاً انطفأ.

مَر على فُراقك أربعة أعوام، أربعة أعوام من الحزن والخذلان وتَمزيق القلب، قلبى أصبح غير صالح لأى شىء، قلبى أصبح هشاً، ضعيفاً، لا يستطيع القيام بأى شىء.. جَلدتُ روحى كثيراً على كُل شىء لم أعرف له أى سبب، واستحضرتنى تساؤلات كثيرة.. كانت جميع هذه التساؤلات تُشَوش عقلى، ولم أكن أجد لها أى جواب، ولكن أُريد أن أعترف أننى كنت ساذجة عندما سمحتُ لِقلبى أن يعشقك، وأصبحت مستهامة الفؤاد بك، وعندما سمحت لعقلى بأن يفكر فيك، ويصدق جميع وعودك الكاذبة.. فأنا لن أسامح نفسى على هذا الخطأ الفادح الذى وقعتُ فيه.. وأود أن أقول لك شيئاً آخر وأخيراً، كنت دوماً أؤمن بأن وَعيد الرجال كاذب وجئت أنت بجميع أفعالك المقززة وأثبت لِى أننى كُنت على صواب.. وسوف ألعنك فى كُل لحظة من الآن. اذهب..فأنت روح ملعونة من نسج إبليس. أتمنى أن يُعاقبك الله عقاباً بقدر رحمته. ندى ياسر

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