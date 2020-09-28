بريد الوطن.. أنت الرفيقة
كتب:
بريد الوطن
10:22 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
لحظة تأمل
خذى من سمرتى كُحلاً وصُبّى
قليلاً من بياضكِ فى سمارى
هكذا قرأتها جهراً
كى أشعر بنبضكِ فى فؤادى
لأعشق فيكِ يا منى عمرى حياتى
فأنتِ الرفيقة وإن قست الدروبُ
ما كنت أغفل عن عيدِ حب يجمعنا
أنتِ فيه يومى وأمسِ وإن علت الخطوبُ
كيوبيدكِ يا أنا اخترق صدرى
ولملم فىّ أشيائى وآهاتى
وبعدتُ بكِ يا قلبى الكروبُ
أحبكِ يا منى الروحِ ولهفة القلبِ
أحبكِ يا أنين البوح وإن بكت القلوبُ
كل عامِ وأنتِ حبيبتى
كل عامٍ وأنتِ مليكتى
كل عامٍ وأنتِ أنا
لا أغفل عنكِ
ولا أترك فيكِ ذرة
تئن وتذوبُ
أسماء عبدالخالق
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