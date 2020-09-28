بريد الوطن.. أنت الرفيقة

خذى من سمرتى كُحلاً وصُبّى

‎قليلاً من بياضكِ فى سمارى

هكذا قرأتها جهراً

كى أشعر بنبضكِ فى فؤادى

لأعشق فيكِ يا منى عمرى حياتى

فأنتِ الرفيقة وإن قست الدروبُ

ما كنت أغفل عن عيدِ حب يجمعنا

أنتِ فيه يومى وأمسِ وإن علت الخطوبُ

كيوبيدكِ يا أنا اخترق صدرى

ولملم فىّ أشيائى وآهاتى

وبعدتُ بكِ يا قلبى الكروبُ

أحبكِ يا منى الروحِ ولهفة القلبِ

أحبكِ يا أنين البوح وإن بكت القلوبُ

كل عامِ وأنتِ حبيبتى

كل عامٍ وأنتِ مليكتى

كل عامٍ وأنتِ أنا

لا أغفل عنكِ

ولا أترك فيكِ ذرة

تئن وتذوبُ

أسماء عبدالخالق

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