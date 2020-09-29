196 رحلة في مطار القاهرة لنقل 26 ألف راكب

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، 99 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 11 ألف مسافر، كما يغادر المطار 97 رحلة إلى عدة وجهات، أوروبية وعربية وآسيوية وأفريقية، تقل على متنها 15 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنّ صالات السفر والوصول ستشهد خلال الـ 24 ساعة المقبلة كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بمغادرة ووصول نحو 26 ألف راكب على متن 196 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت أنّها ستسير اليوم الثلاثاء 42 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، الشارقة، إربيل، بيروت، تونس، البحرين، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، موسكو، إضافة إلي 3 رحلات جوية إلي دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، الدمام، جدة، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، طابا، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4900 راكب.