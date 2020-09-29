بالأسماء.. 14 مرشحا للنواب في دائرة كوم أمبو بأسوان

يتنافس 14 مرشحا بالدائرة الثانية في أسوان ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، وبحسب الكشوف الأولية التي أعلنتها لجنة النواب بمحكمة أسوان كانت كالتالي:

1- خالد رضوان، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

2- أحمد حسين خليفة، مستقل، رمز الأسد.

3- محمد عبدالسيد مناع، مستقل ، رمز الغزال.

4- محمد يوسف، مستقل، رمز الحصان.

5- عمر داغر، مستقل، رمز السفينة.

6- يسري أمين الفارس، مستقل، رمز الصقر.

7- نجوى محمود عثمان "أم مؤمن"، مستقلة ، رمز ماكينة الخياطة.

8- محمود عليان، مستقل، رمز الكف.

9- حمدي أبو جامع، مستقل ، رمز ساعة اليد.

10- إبراهيم جبران، مستقل ، رمز السد العالي.

11- محمد عبدالواحد البنا، مرشح عن حزب النصر، رمز المدفع.

12- المستشار مارك سمير، مستقل، رمز التمساح.

13- العمدة نادر أبو المجد، مستقل، رمز عنقود العنب.

14- المستشار محمد سليم، مستقل، رمز طائرة الهليكوبتر.

وأعلنت لجنة الترشيح لإنتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، كشوف الأسماء الأولية للمرشحين لمجلس النواب 2020 وذلك عقب إنتهاء الفترة المحددة لتلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، عصر السبت الماضي ، وأعلنت اللجنة أسماء 90 مرشحاً على مستوى 4 دوائر بمحافظة أسوان 2020 ، وتم إعلان الأسماء ووضعها فى محكمة أسوان الابتدائية.

وحسب التصريحات الصحفية التى أدلى بها المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسوان، قال إن المرشحين الذين تقدموا فعليا بأوراق ترشحهم وتم إعلان أسمائهم ، مقسمين كالتالي: " أسوان - دراو" 35 مرشح يتنافسون على مقعدين، "كوم أمبو" 14 مرشح يتنافسون على مقعد، "نصر النوبة" 13 مرشح يتنافسون على مقعد، " إدفو" 28 مرشح يتنافسون على مقعد.

وواصلت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية، عملها حتى انتهاء الموعد المحدد لها عصر السبت الماضي 26 سبتمبر 2020 ، و تقدم في اليوم الأخير فقط 26 مرشح مستقلين وتابعين لأحزاب، وواصلت العمل داخل لجنة تلقي الطلباتى وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا"، وتتضمن الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، فضلًا عن توزيع اللجنة زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.