تعرف على مواصفات طائرة مصر للطیران الأخيرة من طراز "إيرباص"

استقبلت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، الطائرة الثانية عشر والأخيرة من طراز إيرباص A220-300 بحروف تسجيل SU-GFI والتي تسلمتها مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا من أجمالي 12 طائرة، تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعًا، وذلك في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية.

وطائرة مصر للطيران الجديدة، من طراز 300-A220 سعة مقعدية 140 راكبًا وخدمات الانترنت علي متن الطائرة، وراحة فائقة للعملاء، كما تتسم بنوافذها الكبيرة فى كل صف مقاعد، حيث ضوء طبيعى أكبر لكل مسافر، وتعمل الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب.

كان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، صرح أنه من المتوقع أن يحقق أسطول الطيران المصري الذي يخدم مصر خلال السنوات ال20 المقبلة نمواً بمعدل ضعفين ونصف (2.5) بالنسبة للطائرات عريضة الهيكل وطائرات الممر الواحد .

وكان الطيار عمرو أبوالعنيين رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية، صرح أن مصر للطيران تعتبر أول ناقل جوي مشغل للطرازين الايرباص A320Neo وA220-300 معا داخل أسطولها علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، سيرت أمس الثلاثاء، 34 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بيروت، نيويورك، أبوجا، المدينة المنورة، بغداد، عمان، الرياض، بالإضافة إلي 3 رحلات جوية إلي كل من دبي، جدة، ورحلتين جويتين إلي كل من أبوظبي، الدمام، اسطنبول، و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي شرم الشيخ، ورحلتين إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، طابا، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4400 راكب.