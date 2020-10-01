"إياتا": انخفاض معدلات السفر بنسبة 66%

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، تخفيض توقعاته لحركة المسافرين جوا للعام 2020، انعكاسا للمستويات الضعيفة المسجلة مع انتهاء موسم الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ومعلنا انخفاض معدلات المسافرين بنسبة 66% مقارنة مع 2019 بعد أن كانت تشير إلى 63% فقط.

وواصل الطلب على السفر الجوي خلال أغسطس انخفاضه بشكل كبير مقارنة مع المستويات الطبيعية، مع انخفاض إيرادات المسافرين لكل كيلومتر إلى 75.3%، مقارنة مع أغسطس 2019، إلا أنّها تعد تحسنا طفيفا عن الانكماش السنوي المسجل في يوليو والبالغ 79.5%.

واستمرت الأسواق المحلية في التفوق على الأسواق الدولية من حيث الانتعاش، رغم أنّ معظمها ظل منخفضا بشكل كبير مقارنة مع العام الماضي، وتراجعت السعة خلال شهر أغسطس (المقاسة بعدد المقاعد بالنسبة للكيلومتر الواحد) بنسبة 63.8% مقارنة بالعام الماضي، وانخفض عامل الحمولة بمقدار 27.2 نقطة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في أغسطس بنسبة 58.5%.

ووفقا لبيانات الصادرة عن الرحلات الجوية، توقف التعافي في خدمات السفر الجوي في منتصف أغسطس بسبب عودة القيود الحكومية، في إطار جهودها للتصدي للانتشار الجديد لفيروس كورونا في عدد من الأسواق الرئيسية، إذ تظهر الحجوزات الآجلة للسفر الجوي في الربع الرابع، أنّ الانتعاش منذ أدنى نقطة في أبريل سيستمر في الهبوط، رغم التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أنّ الانخفاض في النمو على أساس سنوي العالمي سيكون عند مستويات 55% بحلول ديسمبر، فمن المتوقع الآن حدوث تحسن أبطأ بكثير مع توقعات شهر ديسمبر بانخفاض 68% عن العام الماضي.

من جانبه، قال ألكساندر دو جونياك، المدير العام ورئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "كانت حركة المرور خلال شهر أغسطس كارثية مسجلة أسوأ موسم الصيف على الإطلاق، فكان الانتعاش في السفر الدولي شبه معدوم، وتراجعت الأسواق المحلية في أستراليا واليابان في واقع تصديها لحالات التفشي الجديد للفيروس والقيود المفروضة على السفر.

وأضاف أنّه قبل بضعة أشهر، اعتقدنا أنّ انخفاض الطلب للعام بأكمله بنسبة -63% مقارنة بعام 2019 سيكون سيئا، وفقا للمعطيات أمامنا، إلا أنّه وبعد أن شهدنا الأداء الأسوأ لموسم الصيف في التاريخ، عدلنا توقعاتنا نزولا إلى -66%.

وانخفض طلب المسافرين الدولي خلال شهر أغسطس إلى 88.3% مقارنة مع أغسطس 2019، مع تسجيل تحسن طفيف عن أرقام يوليو والتي كانت 91.8%، وانخفضت السعة إلى 79.5%، وعامل الحمولة بنسبة 37 نقطة مئوية لتسجل 48.7%.

وانخفضت حركة المرور لشركات طيران آسيا والمحيط الهادئ في أغسطس بنسبة 95.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبالكاد تراجعت من 96.2% في يوليو، لتسجل أكبر انكماش بالمقارنة مع باقي المناطق. وانخفضت السعة بنسبة 90.4% وانخفض عامل الحمولة بنسبة 48.0 نقطة مئوية إلى 34.8%.

انخفض طلب شركات الطيران الأوروبية في أغسطس بنسبة 79.9% مقارنة بالعام الماضي، مسجلاً تحسناً من انخفاض بنسبة 87.0% في يوليو، وذلك بعد رفع قيود السفر في منطقة الشنجن. ومع ذلك، تشير أحدث بيانات الرحلات الجوية إلى أنّ هذا الاتجاه انعكس وسط العودة إلى الإغلاق والحجر الصحي في بعض الأسواق. وانخفضت السعة بنسبة 68.7% وانخفض عامل الحمولة بنسبة 32.1 نقطة مئوية إلى 57.1%، وهو أعلى معدل بين المناطق.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضا بنسبة 92.3% في الطلب لشهر أغسطس، مقارنة بانخفاض 93.3% في يوليو. وتدهورت السعة لتصل إلى 81.9%، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 47.1 نقطة مئوية إلى 35.3%.

وتراجعت حركة مرور شركات الطيران في أمريكا الشمالية بنسبة 92.4% في أغسطس، ولم تتغير كثيرا مقارنة بانخفاض 94.4% في يوليو. وانخفضت السعة بنسبة 82.6%، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 49.9 نقطة مئوية إلى 38.5%.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية انخفاضا في الطلب بنسبة 93.4% في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مقابل انخفاض بنسبة 94.9% في يوليو. وانهارت السعة بنسبة 90.1% وانخفض عامل الحمولة بنسبة 27.8 نقطة مئوية إلى 56.1%، وهو ثاني أعلى معدل بين المناطق.

وانخفضت حركة مرور الخطوط الجوية الأفريقية بنسبة 90.1% في أغسطس، مع تسجيل تحسن طفيف عن انخفاض بنسبة 94.6% في يوليو. وتقلصت السعة بنسبة 78.4%، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 41.0 نقطة مئوية إلى 34.6%، وهو الأدنى بين المناطق.