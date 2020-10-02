5 سيدات ينافسن 22 رجلا على مقعد فردي في أسوان
كتب:
عبد الله مشالي
03:20 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية
شهدت الدائرة الرابعة ومقرها "إدفو" بمحافظة اسوان تقدم 5 سيدات مستقلات لمنافسة 22 رجلا فى الفوز بمقعد فردي بانتخابات مجلس النواب 2020، وهن كل من: "لواحظ عبدالخالق، مستقلة - رمز التليفزيون، وابتسام حراجي، مستقلة - رمز التمساح، وشوق حسين سالم، مستقلة - رمز الفراشة، وياسمين محمد أبورباب، مستقلة - رمز المروحة، وهدى عبدالحارس الطيب، مستقلة - رمز العصفور".
ونشرت "الوطن" أسماء المرشحين الـ28 بالدائرة الرابعة، ومقرها "مركز ومدينة إدفو"، وبحسب الكشوف الأولية التي أعلنتها لجنة النواب بمحكمة أسوان الأسماء والأرقام والرموز الانتخابية كالتالي:
1- على البدري الملاوي، مستقبل وطن - رمز القلم.
2- المغازي حسين معوض، مستقل - رمز غصن الزيتون.
3- رمضان العمدة، مستقل - رمز الأسد.
4- أشرف يونس أبو قش، مستقل - رمز الطائرة الهليكوبتر.
5- عبدالغفار الصيفي، مرشح عن حزب التجمع الوطني التقدمي - رمز السد العالي.
6- العمدة حمدان النادي، مستقل - رمز الحصان.
7- إبراهيم يونس وشهرته أدهم، مستقل - رمز المدفع.
8- لواحظ عبدالخالق، مستقل - رمز التليفزيون.
9- ابتسام حراجي، مستقل - رمز التمساح.
10- محمد خيري، مستقل - رمز الأتوبيس.
11- إسماعيل عبيد، مستقل - رمز العقرب.
12- عبدالحميد حامد حسن جودة، مرشح حزب المصريين الأحرار - رمز الدراجة النارية.
13- صالح منصور الخمري، مستقل - رمز الكف.
14- شوق حسين سالم، مستقل - رمز الفراشة.
15- عيد حسيب، مرشح عن حزب حماة الوطن - رمز الجرار الزراعي.
16- حسن الأمين سليمان، مستقل - رمز عنقود العنب.
17- عبدالحارس إبراهيم، مستقل - رمز السفينة.
18- محمد هلالي أبو دبلو ، مستقل - رمز الديك.
19- أحمد حسين أبوغنيم ، مستقل - رمز بندقية الصيد.
20- محمد ربيع عبده، مستقل - رمز التليفون المحمول.
21- حسن جابر وشهرته حسن جبران، مستقل - رمز الجرس.
22- عامر أبو إسماعيل الفقيري، مستقل - رمز الغزال.
23- عمر فرج حسين، مستقل - رمز المنشار.
24- محمود عبدالمحسن أبو كويز، مستقل - رمز سيارة مطافي.
25- ياسمين محمد أبورباب، مستقل - رمز المروحة.
26- هدى عبدالحارس الطيب، مستقل - رمز العصفور.
27- محمد دين حسين أبوعجيب، مرشح حزب المحافظين - رمز الفنجان.
28- موسى محمد علي وشهرته موسى عزو، مرشح حزب الشعب الجمهوري - رمز الصاروخ.