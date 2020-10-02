5 سيدات ينافسن 22 رجلا على مقعد فردي في أسوان

شهدت الدائرة الرابعة ومقرها "إدفو" بمحافظة اسوان تقدم 5 سيدات مستقلات لمنافسة 22 رجلا فى الفوز بمقعد فردي بانتخابات مجلس النواب 2020، وهن كل من: "لواحظ عبدالخالق، مستقلة - رمز التليفزيون، وابتسام حراجي، مستقلة - رمز التمساح، وشوق حسين سالم، مستقلة - رمز الفراشة، وياسمين محمد أبورباب، مستقلة - رمز المروحة، وهدى عبدالحارس الطيب، مستقلة - رمز العصفور".

ونشرت "الوطن" أسماء المرشحين الـ28 بالدائرة الرابعة، ومقرها "مركز ومدينة إدفو"، وبحسب الكشوف الأولية التي أعلنتها لجنة النواب بمحكمة أسوان الأسماء والأرقام والرموز الانتخابية كالتالي:

1- على البدري الملاوي، مستقبل وطن - رمز القلم.

2- المغازي حسين معوض، مستقل - رمز غصن الزيتون.

3- رمضان العمدة، مستقل - رمز الأسد.

4- أشرف يونس أبو قش، مستقل - رمز الطائرة الهليكوبتر.

5- عبدالغفار الصيفي، مرشح عن حزب التجمع الوطني التقدمي - رمز السد العالي.

6- العمدة حمدان النادي، مستقل - رمز الحصان.

7- إبراهيم يونس وشهرته أدهم، مستقل - رمز المدفع.

8- لواحظ عبدالخالق، مستقل - رمز التليفزيون.

9- ابتسام حراجي، مستقل - رمز التمساح.

10- محمد خيري، مستقل - رمز الأتوبيس.

11- إسماعيل عبيد، مستقل - رمز العقرب.

12- عبدالحميد حامد حسن جودة، مرشح حزب المصريين الأحرار - رمز الدراجة النارية.

13- صالح منصور الخمري، مستقل - رمز الكف.

14- شوق حسين سالم، مستقل - رمز الفراشة.

15- عيد حسيب، مرشح عن حزب حماة الوطن - رمز الجرار الزراعي.

16- حسن الأمين سليمان، مستقل - رمز عنقود العنب.

17- عبدالحارس إبراهيم، مستقل - رمز السفينة.

18- محمد هلالي أبو دبلو ، مستقل - رمز الديك.

19- أحمد حسين أبوغنيم ، مستقل - رمز بندقية الصيد.

20- محمد ربيع عبده، مستقل - رمز التليفون المحمول.

21- حسن جابر وشهرته حسن جبران، مستقل - رمز الجرس.

22- عامر أبو إسماعيل الفقيري، مستقل - رمز الغزال.

23- عمر فرج حسين، مستقل - رمز المنشار.

24- محمود عبدالمحسن أبو كويز، مستقل - رمز سيارة مطافي.

25- ياسمين محمد أبورباب، مستقل - رمز المروحة.

26- هدى عبدالحارس الطيب، مستقل - رمز العصفور.

27- محمد دين حسين أبوعجيب، مرشح حزب المحافظين - رمز الفنجان.

28- موسى محمد علي وشهرته موسى عزو، مرشح حزب الشعب الجمهوري - رمز الصاروخ.