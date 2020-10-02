"التضامن": وحدات إيواء الأطفال والكبار بلا مأوى مستمرة يوميا

قال محمد شاكر، مسئول الوحدات المتنقلة بالبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوحدات متواجدة في 13 محافظة ولديه 17 سيارة متنقلة تعمل لإيواء الأطفال والكبار بلا مأوى.

وأضاف مسئول الوحدات المتنقلة بالبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بوزارة التضامن الاجتماعي، في مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على فضائية "المحور"، أن الوحدات المتنقلة بالبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بوزارة التضامن الاجتماعي تتعاون مع وزارة الداخلية والصحة من خلال منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء.

وتابع أن البرنامج تدشن في 2016 بالتعاون بين صندوق تحيا مصر وصندوق التضامن الاجتماعي لرعاية أطفال الشارع ودمجهم في المجتمع وفي عام 2019 تطور البرنامج بتكليف رئاسي ليساعد كبار السن بلا مأوى وفي 2020 زاد الأمر من أجل توفير فتح مؤسسات رعاية جديدة وتطوير المؤسسات القديمة.

وأكد مسئول الوحدات المتنقلة بالبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بوزارة التضامن الاجتماعي، استمرار مرور الوحدات بشكل يومي في الميادين لتحقيق حياة أفضل للأطفال والكبار بلا مأوى.