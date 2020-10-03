"القبيلة" كلمة السر في حسم انتخابات النواب في دائرة كوم أمبو

تشهد الدائرة الثانية بكوم أمبو، بمحافظة أسوان، منافسة كبيرة بين النائب الحالي المستشار محمد سليم، وكل من خالد رضوان مرشح حزب مستقبل وطن، والعمدة نادر أبو المجد، مستقل، وإبراهيم جبران، مستقل، ونجل النائب الحالي يوسف عبدالدايم.

ويعتمد كل مرشح على دعم قبيلته وخدماته في الشارع بكوم أمبو دون الاعتماد على الصفىة الحزبية، لأنه غالباً ما يذهب الناخب للإدلاء بصوته من أجل العصبية القبلية دون غيرها، ومن ثم لا توجد أي فرق بين كونه مستقلاً أو مرشحًا لحزب.

ويتوقع المراقبون أن تكون المنافسة قوية لأنها ستكون على مقعد فردي واحد.

ونشرت "الوطن" أسماء المرشحين الـ14 ورموزهم بالدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، وذلك بحسب الكشوف الأولية التى أعلنتها لجنة النواب بمحكمة أسوان، كالتالي:

1- خالد رضوان، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

2- أحمد حسين خليفة، مستقل، رمز الأسد.

3- محمد عبدالسيد مناع، مستقل ، رمز الغزال.

4- محمد يوسف، مستقل، رمز الحصان.

5- عمر داغر، مستقل، رمز السفينة.

6- يسري أمين الفارس، مستقل، رمز الصقر.

7- نجوى محمود عثمان "أم مؤمن"، مستقلة ، رمز ماكينة الخياطة.

8- محمود عليان، مستقل، رمز الكف.

9- حمدي أبو جامع، مستقل ، رمز ساعة اليد.

10- إبراهيم جبران، مستقل ، رمز السد العالي.

11- محمد عبدالواحد البنا، مرشح عن حزب النصر، رمز المدفع.

12- المستشار مارك سمير، مستقل، رمز التمساح.

13- العمدة نادر أبو المجد، مستقل، رمز عنقود العنب.

14- المستشار محمد سليم، مستقل، رمز طائرة الهليكوبتر.