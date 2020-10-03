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مطار القاهرة يستقبل 12 ألف راكب على متن 107 رحلات

كتب:

أيمن حمزة
12:26 م | السبت 03 أكتوبر 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 24 ألف راكب على متن 213 رحلة

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 24 ألف راكب على متن 213 رحلة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 107 رحلات طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 12403 مسافرين، بينما يغادر المطار 106 رحلات سفر إلى عدة وجهات أوروبية وعربية وآسيوية وأفريقية، تقل على متنها 11985 راكبًا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالات السفر والوصول ستستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة 213 رحلة دولية وداخلية وخاصة تقل على متنها نحو 24 ألف راكب من جنسيات مختلفة، تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

 وكانت الشركه الوطنية القابضة "مصر للطيران"، قد أعلنت تشغيل رحلتين من القاهرة إلى كازبلانكا بالمغرب، يومي 8 و9 أكتوبر.

ويُمكن للمسافرين من حاملي الجنسية المغربية أو حاملي الإقامات السارية بدولة المغرب حجز تذاكرهم على هذه الرحلات، من خلال مكاتب مصر للطيران فقط فى جميع انحاء العالم.

وناشدت "مصرللطيران" عملائها الراغبين في السفر ضرورة إجراء تحليل "PCR" للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية صادر خلال 72 ساعة قبل موعد السفر.

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