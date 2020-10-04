بنك مصر يتعاون مع جامعة سيناء لتوفير خدمة تحصيل المصروفات إلكترونيا

وقع عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر مؤخراً، بروتوكول تعاون مع محمود راتب، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، لتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى للمصروفات والرسوم الدراسية، ودعم الكفاءات من طلاب وخريجى الجامعة من خلال توفير فرص تدريبية وتوظيفية لهم فى ظل القواعد المنظمة لذلك، وذلك فى حضور لفيف من قيادات البنك والجامعة.

وأوضح البنك فى بيان له، أن الخدمة تتيح للطلاب سداد المصروفات الجامعية من خلال استخدام البطاقات مدفوعة القيمة مقدماً (ميزة)، التى يصدرها البنك للطلاب مجاناً لسداد المصروفات على موقع الجامعة على الإنترنت، أو من خلال آلات البيع الطرفية (POS)، التى يوفرها البنك داخل الجامعة بفرعيها فى العريش والقنطرة شرق، لخدمة نحو 20 ألف طالب. وأضاف البنك أنه يحرص على توفير جميع الوسائل المساعدة لهذه الخدمة من خلال تزويد الجامعات بآلات الصراف الآلى المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، كما يشتمل البروتوكول على توفير شاشات الدفع الإلكترونى، التى تُمكن الجامعة من دفع الضرائب والتأمينات وكذلك جارٍ وضع الترتيبات اللازمة لإنشاء فرع داخل الجامعة لخدمة السادة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.

ويأتى توقيع البروتوكول فى إطار خطة بنك مصر للتوسع فى مجال التحصيل الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت وتماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالى، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والتحول تدريجياً إلى المجتمع اللانقدى من خلال نشر ثقافة التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية، حيث قام البنك بالتعاقد مع الكثير من الجامعات الخاصة، من بينها (جامعة 6 أكتوبر - الجامعة المصرية الروسية).

جدير بالذكر أن بنك مصر حقق طفرة جديدة فى الآونة الأخيرة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث قام البنك بوضع منظومة متكاملة لميكنة جميع المدفوعات الحكومية، سواء تلك التى تستهدف العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمتمثلة فى ميكنة مرتباتهم، أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب - الجمارك)، كما أتاح البنك خدمة سداد المدفوعات الحكومية المستحقة على الشركات من خلال مقار عملهم CPS) Corporate Payment Service) عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف البنك: «تعد تلك الطفرة امتداداً لما أسسه البنك فى مجال بطاقات الدفع الإلكترونية كأول بنك مصرى يقدم تلك النوعية من الخدمات للعملاء، من خلال استخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، والتى أهلته للحصول على شهادة تأمين البيانات والمعلومات PCI-DSS كأول بنك مصرى يحصل على تلك الشهادة، حيث بلغ عدد البطاقات المصدرة نحو 1.6 مليون بطاقة، وقد بلغت قيمة التعاملات بهذه البطاقات نحو 1.2 مليار جنيه».