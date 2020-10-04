الهدوء يسيطر على السباق الانتخابي في دائرة أشمون بالمنوفية

هدوء حذر تشهده دائرة أشمون الإنتخابية، في ظل ترشح 22 مرشحا لعضوية مجلس النواب، للمنافسة علي مقعدين، ويترشح في الدائرة عضوي مجلس شعب حاليين، أحدهما صابر عبد القوي، عن حزب مستقبل وطن، والثاني العميد محمود محي الدين مستقلا، فيما دفع الحزب ذاته بمرشح آخر وهو عصام ياسين.

شهدت الدائرة أيضا، ترشح سيدة واحده فقط، وهي رابعة هاشم عبد الهادي عوض، وعقد عدد من المرشحين جلسات تنسيقية لحشد مؤيدوهم وأعضاء الحملات، بالإضافة إلي عدد من المؤتمرات الانتخابية، التي حضرها العشرات في عدد من القري، والتي ستكون محل الصراع الفعلي بين المرشحين؛ نظرا لارتفاع عدد السكان بها.

وشملت الكشوفات الانتخابية عن دائرة أشمون كلا من، صابر عبد القوي مستقبل وطن رمز الكتاب، وعصام يس مستقبل وطن رمز القلم، ومحمد فتحي خلاف رمز الحصان، وصبحي المنوفي رمز الأسد، ومصطفى أحمد جمعة رمز ساعة اليد، وعاطف عابدين رمز طائرة هليكوبتر، وحاتم مجلع رمز مدفع، وعبد الهادي فتحي عبد الهادي رمز سيارة نقل، والسيد فتحي بدوي رمز الكف، ووائل حسين علام رمز الصقر.

كما شملت الكشوفات أيضا ترشح مؤنس ربيع رمز الأتوبيس، وشندي محمود شندي رمز عنقود العنب، ومحمود فرج القاضي رمز زهرة عباد الشمس، وعلي أحمد الشاذلي دائرة أشمون رمز التمساح، ورابعة هاشم عبد الهادي عوض، دائرة مركز أشمون رمز الفراشة، وفريد عبد الخالق فريد العياط رمز الفيل، ومحمد يحيى عبد الهادي مستقل رمز الجرس، ومحمود محيي الدين عوض مستقل رمز السفينة، وحسني حمدي الشورة مستقل رمز غصن الزيتون، وتامر السيد أبو السعود مستقل رمز حقيبة يد، وعلي بدوي شرف الدين مستقل رمز سماعة الأذن، ومحمد السيد عبد الفتاح حبيب مستقل رمز دراجه نارية.