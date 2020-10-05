مطار القاهرة ينقل 18 ألف راكب على متن 173 رحلة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الإثنين، 83 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 8991 راكبا، كما يغادر المطار 90 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوروبية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 9509 مسافرين من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنّ صالات السفر والوصول تستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت تشغيل رحلتين من القاهرة إلى كازبلانكا (المغرب) أيام 8 و 9 أكتوبر رقم MS847، مشيرة إلى أنّه يُمكن للمسافرين من حاملي الجنسية المغربية أو حاملي الإقامات السارية بدولة المغرب حجز تذاكرهم على هذه الرحلات من خلال مكاتب مصر للطيران فقط في جميع أنحاء العالم.

وناشدت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عملائها الراغبين في السفر ضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (Covid19) بنتيجة سلبية صادر خلال 72 ساعة قبل موعد السفر.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بدأت تفعيل بروتوكول التعاون مع مدينة كيدزانيا القاهرة الترفيهية لدعم الأهداف التعليمية والتربوية الحديثة للأطفال عن طريق المحاكاة، وأعلنت الشركتان افتتاح نموذج مصغر للمطار وطائرة تحمل شعار مصر للطيران ليتمكن الأطفال من خوض تجربة السفر واسكتشاف عالم الطيران وأيضا القيام بأدوار الطيارين وأطقم الضيافة الجوية ومعرفة معلومات مهمة عن السفر وبرنامج المسافر الدائم، وغيرها من المواد الترفيهية والتعليمية للأطفال.

جاء ذلك بحضور الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والذي أجرى جولة داخل مدينة كيدزانيا وخوض تجربة السفر داخل نموذج الطائرة الموجود بالمدينة والتي تحاكي ما يدور برحلات السفر الجوي، ابتداء من حجز تذكرة وختم جواز سفر للطفل وتجربة السفر على متن الطائرة، وجرى التقاط العديد من الصور التذكارية داخل الطائرة.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين، بأنّ مصر للطيران تولي اهتمامًا كبيرًا بالأطفال لكونهم عملاء المستقبل وهم الأمل الذي تعتمد عليه الدولة المصرية لتحقيق أهدافها على مدار خططها الاستراتيجية طويلة المدي، ومن هذا المنطلق، فقد كان واجبًا على مصر للطيران أن تُشارك في أحد المشروعات الهامة ذات الأهداف التعليمية والترفيهية في نفس الوقت لكي ينشأ جيل من الشباب قادر على التعرف على متطلبات وقدرات سوق العمل المختلفة وقادر على اتخاذ القرار وتولي القيادة.