بالأسماء.. 28 مرشحا للنواب يتنافسون على مقعد دائرة إدفو بأسوان

تنشر "الوطن" أسماء المرشحين الـ28 الذين سيخوضون انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو بأسوان، عقب إعلان الكشوف النهائية من خلال اللجنة المشرفة.

وجاءت الأرقام والأسماء والصفة الحزبية والرموز الانتخابية كالتالي:

1- على البدري الملاوي، حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

2- المغازي حسين معوض، مستقل، رمز غصن الزيتون.

3- رمضان العمدة، مستقل، رمز الأسد.

4- أشرف يونس أبو قش، مستقل، رمز الطائرة الهليكوبتر.

5- عبدالغفار الصيفي، حزب التجمع الوطني التقدمي، رمز السد العالي.

6- العمدة حمدان النادي، مستقل، رمز الحصان.

7- إبراهيم يونس وشهرته أدهم، مستقل، رمز المدفع.

8- لواحظ عبدالخالق، مستقل. رمز التليفزيون.

9- ابتسام حراجي، مستقل، رمز التمساح.

10- محمد خيري، مستقل، رمز الأتوبيس.

11- إسماعيل عبيد، مستقل، رمز العقرب.

12- عبدالحميد حامد حسن جودة، حزب المصريين الأحرار، رمز الدراجة النارية.

13- صالح منصور الخمري، مستقل، رمز الكف.

14- شوق حسين سالم، مستقل، رمز الفراشة.

15- عيد حسيب ، حزب حماة الوطن، رمز الجرار الزراعي.

16- حسن الأمين سليمان، مستقل، رمز عنقود العنب.

17- عبدالحارس إبراهيم، مستقل، رمز السفينة.

18- محمد هلالي أبو دبلو ، مستقل، رمز الديك.

19- أحمد حسين أبوغنيم ، مستقل، رمز بندقية الصيد.

20- محمد ربيع عبده، مستقل، رمز التليفون المحمول.

21- حسن جابر وشهرته حسن جبران، مستقل، رمز الجرس.

22- عامر أبو اسماعيل الفقيري، مستقل، رمز الغزال.

23- عمر فرج حسين، مستقل، رمز المنشار.

24- محمود عبدالمحسن أبو كويز، مستقل، رمز سيارة مطافي.

25- ياسمين محمد أبو رباب، مستقل، رمز المروحة.

26- هدى عبدالحارس الطيب، مستقل، رمز العصفور.

27- محمد دين حسين أبوعجيب، حزب المحافظين، رمز الفنجان.

28- موسى محمد علي وشهرته موسى عزو، حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت اليوم، الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى، التي تشمل "مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثان أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو"، ويتنافس فيها 35 مرشحًا على مقعدين فردي.

يتنافس 14 مرشحًا في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، ويتنافس 13 مرشحًَا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 28 مرشحًا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي، ليبلغ إجمالي المرشحين 90 مرشحًا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.