"100 مليون صحة" لعلاج الأمراض المزمنة تصل "القابضة للمطارات"

تستضيف الشركة القابضة للمطارات، بالتعاون مع وزارة الصحة، مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وتحت رعاية الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنية، وتعليمات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، تحت رعاية الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، وتعليمات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وتتضمن الخدمات المقدمة في المبادرة التوعية الصحية للمواطن، والكشف المبكر عن مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، إضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، مع إجراء الفحوص الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري.

ومن المقرر أن يتواجد القائمين على المبادرة للكشف على العاملين الراغبين لمدة أسبوعين، تبدأ يومي الأحد والإثنين 11 و12 أكتوبر الحالي، بنادي إيرو سبورت، ويومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 13 و14 أكتوبر الحالي بمقر الشركة المصرية للمطارات، ويوم الخميس الموافق 15 من أكتوبر الحالي، بمقر الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على أن يتم التواجد بشركتي ميناء القاهرة الجوي والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في الأسبوع الثاني من المبادرة.

وسيتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالكامل، وذلك منعا لوجود عدوى كورونا مع تنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وكانت وزارة الطيران المدني، استضافت عدد من المبادرات الرئاسية لصحة المرأة، وجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وفقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.