بريد الوطن.. "زمان الشباب" وقصص قصيرة أخرى

«أفكار قصيرة».. فى انتظار إنهاء مصالح إدارية، كنا أربعة فى قاعة الانتظار، رجل أعمال يفكر بطريق قصير إلى الثروة. فتاة تحلم بطريق قصير إلى قلب رجل أعمال. شاب يحلم بالفتاة. أما أنا فكنت أفكر بكتابة قصة قصيرة. «معاً».. باسماً قال: من المستحيلات أن أسمح لمكان واحد أن يجمعنا معاً، اللهم إلا المقابر، ولما كانت وزارة الصحة لا تدير القبور، طلبت نقلى على الفور إلى مستشفى المنشاوى العام، بعيداً عن مستحيله، وتاركاً للزمن أن يعمل على جمعنا بعيداً عن إدارة الوزارة. «سكوت».. دخلت المقهى المزدحم الصاخب وعطرها الفواح يسبقها جلست صامتة وتولى جسدها الكلام فأسكت كل من بالمقهى. «زمان الشباب».. وقف أمام شباك موظف الدعم الحكومى محاولاً للمرة الثالثة مد يده بأوراق طلب الدعم فقُذف به إلى الخلف مرة أخرى فالكثير من المزدحمين شباب. قال فى أسى: آه أين أنت يا زمان الشباب؟ ثم كرر فى نفسه: الحقيقة أنى لم أكن فى شبابى بأفضل مما أنا عليه الآن.

صلاح الشناوى

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