شخصيات برزت في كورونا وتخوض انتخابات "النواب".. منهم الطبيب فاقد البصر

بعد أن سيطرت جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على العالم لعدة أشهر وفرضت إجراءات العزل المنزلي خلال 2020، حتى في مصر، تمكنت بعض الضخيات من تحدي المرض وتجاوزه، لتصبح لها شعبية معروفة، وهو ما أهلّ عدد منهم للتنافس في مجلس النواب للدورة المقبلة.

الدكتور محمود سامي

في واقعة هزت مشاعر الجميع برمضان الماضي، فقد الدكتور محمود سامي، الطبيب بمستشفى عزل بلطيم، بصره، نتيجة شدة التوتر والقلق وكثرة العمل فى علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، حيث لحقت به عدة أزمات صحية صاحبها ارتفاع شديد في ضغط الدم ومن ثم أغمى عليه فى مقر عمله، وعندما استفاق وجد نفسه غير قادر على الإبصار.

وسرعان ما كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، بعلاجه على نفقة الدولة، حيث تواصل معه فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصي، أو قصر العيني الفرنساوي، أو أي مستشفى آخر، لعلاجه، حتى ارتد له بصره مرة أخرى.

ومع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، قرر "سامي"، والمعروف بـ"الطبيب فاقد البصر"، خوض الماراثون على الدائرة الثانية التي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم، وحصل قنيبر على رمز "السماعة الطبية"، انطلاقا من دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب وإطلاقه مبادرات ومؤتمرات لدعمهم، على حد قوله.

وقال الطبيب إنه استخار الله سبحانه وتعالى والمقربين منه ورأى أن واجبه يحتم عليه دعم الأهالي في هذه الفترة: "لقيت حب الناس كتير، وطالبوني بالترشح، قولت ابقى صوت الشباب والمحتاجين والغلابة، أنا نفسي أرد لكل محبيني الجميل، في محنتي شوفت حب لايتخيله أحد، من مصر وبرا مصر فنفسي أرد جزء من الحب ده للناس أني أكون صوتهم وأنال ثقتهم ودعمهم لتلبية مطالبهم".

نواب أصيبوا بكورونا ويخوضون الانتخابات

وفي مايو الماضي، ومع الوصول لذروة فيروس كورونا في مصر، أصيب عدد من نواب البرلمان بالفيروس حينها، وبعد تعافي بعضهم قرروا استكمال مسيرتهم السياسية وخوض الانتخابات المقبلة، ومنهم النائبة نشوى الديب، التي قالت إنها أصيبت بالعدوى خلال متابعتها للحالات المرضية فى مستشفى حميات أمبابة، ثم تم نقلها إلى مستشفى العجوزة للعزل.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت "الديب"، خوضها الانتخابات كمرشح فردي بدائرة إمبابة بصفة مستقلة، وليس عن الحزب العربي الناصري عدم وجود رئيس للحزب حتى الآن، وحصلت على رقم 2 ورمز "الخاتم" في كشوف المرشحين.

كما أصيب النائب عمرو وطني، عضو مجلس النواب عن الزاوية الحمراء، بفيروس "كورونا" المستجد، ونقله لمستشفى العزل، ليعلن عقب تعافيه تبرعه بالبلازما لمصابي "كوفيد 19"، ومع فتح باب الترشح لمجلس النواب الجديد، تقدم "وطني" بأوراق الترشح، عن حزب مستقبل وطن، على النظام الفردي، بدائرة الشرابية الزاوية الحمراء، وحصل على رقم 2 في الكشوف ورمز "الكتاب".