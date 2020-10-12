حظك اليوم الاثنين 12-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

حب الذات والافتخار بالنفس المبالغ فيه من أكثر عيوب ومساوئ مواليد برج الأسد، ولكنه في الوقت ذاته يمتلك قلبا حنونا، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تمنحك لباقة وتدفعك نحو القيام بمبادرات ناجحة وتحصل على نتائج إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك وقد يزيد ذلك من جاذبيتك وتستطيع أن تؤثر في الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.