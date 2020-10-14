المطار يستقبل 146 رحلة ومصر للطيران تنطلق لـ40 وجهة دولية خلال 24 ساعة

نجح مطار القاهرة الدولى، في استقبال، 164 رحلة طيران دولية أمس الثلاثاء، أقلت على متنها نحو 19 ألف مسافر.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار عن أن رحلات السفر، والبالغ عددها 83 رحلة أقلت على متنها 9197 راكب، وأقلعت إلى عدد من العواصم منها "واشنطن، فرانكفورت، باريس، لندن، موسكو، مسقط، لاجوس، بيروت، بغداد، روما، نيروبى، الخرطوم، الدار البيضاء، الجوف، أربيل، تبوك، الدمام، ميلانو أثينا، فيينا، أسطنبول، أديس أبابا، جده، دبى الشارقه، الرياض، وأبوظبى، المدينة، بغداد، البحرين".

المطار يستقبل اليوم 19 ألف مسافر خلال ال 24 ساعة الماضية

فى حين استقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة خلال ال 24 ساعة الماضية 81 رحلة أقلت على متنها 9787 مسافر وسائح، قادمين من عدة وجهات دولية منها "تورنتو، فرانكفورت، لندن، باريس، ميلانو، أثينا، أسطنبول، إنجمينا، أمستردام، أديس أبابا، دبى، بيروت، لاجوس، المدينة المنورة، أبوظبى، موسكو، البحرين".

مصر للطیران تستقبل 4100 مسافر من جنسيات مختلفة

وكانت الشركة الوطنية القابضه مصر للطیران، أعلنت تسير 40 رحلة جوية يوم أمس الثلاثاء، إلى أقلت على متنها 4100 مسافر، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن طائراتها للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .وكشفت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أثينا، باريس، ڤيينا، أديس أبابا، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، أربيل، بيروت، تونس، البحرين، لاجوس، موسكو، القصيم، المدينة المنورة، كازابلانكا" بالإضافة إلى رحلتين إلى كل من "إسطنبول ، دبي، الدمام، الرياض" و3 رحلات إلى جدة و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي كل من شرم الشيخ و الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان و 3 رحلات شحن جوى.

وكان الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى يرافقه اللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشئون الأمن ومجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى تفقدا مبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي لمتابعةسير العمل وحركة السفر والوصول داخل المطار والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق رضاء العملاء وكذلك الاطمئنان على تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء على المسافرين او العاملين داخل مطار القاهرة الدولى .وكانت الجولة بدأت بمتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار، وتفقد غرفة العمليات بالمطار وغرفة إدارة الأزمات ومنظومة الكاميرات الحرارية .

كما تفقد صالات السفر و الوصول داخل مبنى الركاب (2) ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوزات والأسواق الحرة.

تأتي هذه الجولات المستمرة لمتابعة كافة الإجراءات المقدمة للعملاء وقياس مستوى هذه الخدمات فى ظل انتظام الحركة الجوية داخل المطارات المصرية.