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ضبط 120 ألف قرص وأمبول مخدر ومنشطات مهربة

حملات في القليوبية والشرقية والبحيرة.. وضبط أطنان زيت وأسماك فاسدة

كتب:

 محمد بركات
10:16 ص | الخميس 15 أكتوبر 2020
كميات من الأقراص المخدرة التى تم ضبطها

كميات من الأقراص المخدرة التى تم ضبطها

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى قيام 2 من القائمين على إدارة صيدليتين بدائرة قسمى شرطة أول مدينة نصر والتجمع الخامس بالقاهرة ببيع وترويج العقاقير المخدرة والأدوية المنشطة والأدوية المستوردة والمهربة وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء صغير السن مقابل مبالغ مالية كبيرة. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدليتين وأمكن ضبط المتهمين، وأسفر التفتيش عن ضبط 120 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية.

كما أسفرت حملات شرطة التموين عن ضبط 1229 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 35 ألف عبوة سجائر بقصد رفع أسعارها، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السجائر والخردوات بالغربية. كما جرى ضبط 7.3 طن أسماك مجمدة «ماكريل» يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، فى محافظة القليوبية وتم ضبط 4.36 طن زيت طعام معبأة داخل تنكات بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية «بدون ترخيص» فى محافظة الشرقية، كما تم ضبط 7.158 عبوة «بسكويت، جيلى، زبادى، شيكولاتة، حليب» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية «دون ترخيص» بدمنهور فى محافظة البحيرة.

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