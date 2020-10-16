ضبط أمريكي يخفي الماريجوانا داخل "شرابه" بمطار القاهرة

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، راكبا أمريكيا من أصل مصري حاول تهريب كمية من مخدرات الماريجوانا، أخفاها داخل جواربه "شرابه" لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك اشتبه حازم ياسين مشرف جمارك الوصول، فى راكب أمريكي من أصل مصري، وتم تكليف عماد صلاح ومحمد صلاح مأموري الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب عثر على مخدر الماريجوانا يخفيها داخل "جواربه" لتضليل رجال الجمارك .

أمر الدكتور عبد العال نعمان مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبداللطيف المشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

ويستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الجمعة، 97 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 14 ألف راكب، كما يغادر المطار 95 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 11 ألف راكب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، زيادة في تشغيل الرحلات الجوية، وذلك بمغادرة ووصول حوالي 25 ألف راكب على متن 192 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.