مركز التنبؤ بـ"الري": موسم الأمطار سيبدأ من منتصف الأسبوع

قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ بوزارة الري والموارد المائية، إنه بداية من منتصف الأسبوع سيبدأ موسم الأمطار.

وأضافت سيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "نتوقع سقوط أمطار بداية من 20 و21 أكتوبر بكميات ليست غزيرة، لكنها معتادة على الساحل الشمالي وأجزاء من الدلتا، وتبلغ كميتها نحو 10 ملليمترات في اليوم وهو رقم معتاد في السواحل، لكن نصدر التوقعات والإنذارات حتى تكون كل جهات الدولة جاهزة للتعامل مع الوضع وبخاصة في المناطق الشمالية".

وتابعت، أن هذه التنبيهات تصدر بشكل دوري بداية من شهر أكتوبر، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأخذ الحيطة والحذر: "الأمطار التي نتوقعها ليست كبيرة الكمية وسنؤكد عليها خلال الأيام المقبلة وسنتأكد بشأن ما إذا كانت الأمطار ستسقط على القاهرة اليوم او غدًا، لأنه من الصعب التنبؤ بأماكن سقوط الأمطار قبلها بأكثر من يوم بسبب التغيرات الجوية".