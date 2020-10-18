طلاب القليوبية يلتزمون بالكمامة في أول يوم دراسي

شهدت مدارس محافظة القليوبية، التزاما بالكمامات والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد في أول يوم دراسي.

ومن جانبه أشار طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أن 1446617 طالبا في الدراسة مسجلون بمدارس محافظة القليوبية، مؤكدا جاهزية كل مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وبما يضمن سلامة العملية التعليمية والانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية بنسبة 100%.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وعددها 2451 مدرسة على مستوى المحافظة، من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصري وتعليق علم مصر في مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول الدراسية والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح.

وقال عجلان إنه تم وصول وتسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل إلى الإدارات التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي – تعليم فني)، مشيرا إلى أنه لا يوجد عجز في الكتب الدراسية.

وعقب عجلان بقوله: "كافة المدارس تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة وصارمة ودائمة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة، تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا حيث تتم أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ودوري وتطبيق التباعد الاجتماعي واستخدام الواقيات الشخصيةـ بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعي وترصد المرض واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية".

واستطرد: "نعمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين، حيث يتم التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أي تجمعات للطلاب أو تزاحم".