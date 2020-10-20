بريد الوطن.. عمال مصر.. رمز العطاء والتضحية

فى صغرى كان لدى اعتقاد أن من يبنون الحضارات هم فئات معينة من الشعب مثل الأغنياء وأصحاب المصانع والشركات، ولكننى حينما تعلمت وكبرت أدركت بشكل قاطع أن جميع الحضارات الإنسانية قامت على سواعد عمالها الذين أسهموا بجهودهم وفكرهم فى إعلاء شأن الأوطان، وإذا كان عمال مصر هم العمود الفقرى لعملية الإنتاج والتصنيع، وهم الأساس لانطلاق قطار التنمية، فإن ما يقدمه العمال من إسهام وعطاء وتضحية فى شتى ميادين الإنتاج يؤكد دورهم الوطنى المهم والرئيسى فى مسيرة البناء والتطوير. ولا شك أن الدولة من منطلق مسئوليتها أصدرت العديد من القرارات والإجراءات من أجل سلامة وصحة أبناء الوطن عامة والعمال خاصة، وتتابع بكل حسم وحزم تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية.

وإذا كانت الدولة قد تمكنت، قبل أزمة فيروس كورونا، من خفض معدلات البطالة بفضل المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها، بالإضافة إلى ملتقيات التوظيف التى تقام بجميع المحافظات وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات فإن الوضع الآن فى حاجة إلى المزيد من الاستثمارات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض اقتصادياً والمساهمة فى حل مشكلة البطالة التى زادت بعد أزمة فيروس كورونا انطلاقاً من أن العمل سيظل ركيزة جوهرية فى بناء الحضارات الإنسانية التى تقوم على سواعد المخلصين من أبناء الوطن.

ليلى زيدان

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