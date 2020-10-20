بريد الوطن ..فاتني الهوا

فاتنى الهوى ولا عدانى

جراحه مرة ولا نسيانى

عقله حكيم يعلم

ولا سقيم سهانى

داق الزمن قلبى صبرت عديته

الحكمة إنه بعيد.. قرب مداه

وصف الحكيم عبرة قال لى استناه

لحد إمتى يعنى.. لحد ما يأمر

طالما الساعد قوى وعمره ما اتأمر

والنية خير لله فعمرها ماشى

سبيل يسقى دواه ويعيش فوق العمر

دى حكمة الأيام.. لما تعيش وتمر

ضحى محمد السلاب

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