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محمود مسلم

بريد الوطن ..فاتني الهوا

كتب:

بريد الوطن
09:59 ص | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
فاتنى الهوى

فاتنى الهوى

فاتنى الهوى ولا عدانى

جراحه مرة ولا نسيانى

عقله حكيم يعلم

ولا سقيم سهانى

داق الزمن قلبى صبرت عديته

الحكمة إنه بعيد.. قرب مداه

وصف الحكيم عبرة قال لى استناه

لحد إمتى يعنى.. لحد ما يأمر

طالما الساعد قوى وعمره ما اتأمر

والنية خير لله فعمرها ماشى

سبيل يسقى دواه ويعيش فوق العمر

دى حكمة الأيام.. لما تعيش وتمر

                                                         ضحى محمد السلاب

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