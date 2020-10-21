مرشح مستقبل وطن بالشهداء يبدأ دعايته الانتخابية بمسيرة لسيارات أنصاره

نظم إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب ومرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، مسيرة بالسيارات، كبداية للدعاية لانتخابات مجلس النواب، بمشاركة مئات السيارات من محبيه وأنصاره في المركزين.

وتنقلت مسيرة السيارات الحاشدة لمرشح مستقبل وطن والحاصل على رقم واحد في كشوفات الناخبين رمز الكتاب، في عدد من قرى مركز الشهداء، وسط تفاعل المواطنين مع المرشح الذي استقل سيارته وسط المسيرة، التي استمرت من الصباح وحتى المساء.

وشملت قوائم المرشحين في دائرة تلا والشهداء كلا من، إبراهيم يحيي خليف عضو مجلس النواب الحالي رمز الكتاب عن حزب مستقبل وطن، وكريم طلعت السادات رمز القلم عن حزب مستقبل وطن، وعبد الحفيظ ذكي عبد الحفيظ رمز الأسد، ومنتصر محمد عبد الخالق رمز الحصان، وعلاء حسين عبد الواحد رمز المدفع، ومحمد شوقي الصياد رمز الصقر، ولاء سليمان الشيخ رمز التمساح، وحمدي عبد الله عبد الحفيظ رمز الفيل، وايهاب محمد علم الدين رمز الكف .

كما شملت قائمة كشوفات الناخبين، حسام الدين حسان عبد الحليم رمز جرار زراعي عن حزب حماة الوطن، ومجدي حافظ موسي رقم رمز طائرة هليكوبتر، ووائل شاهين ابو زيد رمز الديك، ومديح فريد بقوش رمز الاتوبيس، وعبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب الحالي رمز سماعة الطبيب، ومحمد عبد الغني ابو احمد رمز السفينة، ومحمد محمد شرشر رمز الشمعة، وعبد المجيد راضي رمز دراجة نارية عن حزب الوفد الجديد، وعاطف كمال مرعي رمز ساعة اليد، وأحمد ابو بكر رمز نجفة .

وتشمل القائمة أيضا، أمير السعدني رمز المنشار، ونشأت السيد بريشة رمز السيف مرشحا عن حزب المؤتمر، وإيهاب ابوزيد عبدالباري رمز المكتب، ومحمد صلاح عبدالواحد رمز حقيبة اليد، وشادي السيد إبراهيم رمز بندقية الصيد، ومحمد عباس الجندي رمز الهدهد، وميخائيل فتحي رمز غصن الزيتون، وخالد فتوح الغباشي رمز العقرب ومحمد صلاح محمد رمز رأس حورس، وعلي حمدان حميدة العربي عن خزب المحافظين، وباسم عبدالمحسن خميس .