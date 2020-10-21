إجراء مسحة لأحد الطلاب المشتبه في إصابتهم بكورونا بالمنوفية

أكد مصدر طبي بالمنوفية أن التلاميذ المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، بإحدى مدارس مدينة تلا، انخفضت درجة حرارة أربعة منهم وأصبح وضعهم الصحي مستقرًا، مشيرًا إلى أن الطالب الخامس خضع لسحب مسحة من الحلق بمستشفي تلا المركزي، للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، نظرًا لارتفاع درجة حرارته ووجود كحة.

ونفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في بيان لها، اليوم، ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن ظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين طلاب مدارس التعليم العام بالمنوفية، وأكد البيان أن ما أثير عار تمامًا عن الصحة، ولم يثبت ظهور حالة اشتباه واحدة بين الطلاب في مدارس المحافظة.

وأكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتابع حالة الطلاب المشتبه في إصاباتهم بفيروس كورونا، بمدرسة "سعيد التراس" بمدينة "تلا" بمحافظة المنوفية، حيث ورد إلى غرفة العمليات المركزية خبر إصابة 5 طلاب بارتفاع في درجة الحرارة، خلال تواجدهم في المدرسة صباح اليوم، مشيرًا إلى تحويل الطلاب إلى أقرب مستشفى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على أرواحهم.

يُذكر أن 5 طلاب بمدرسة سعيد التراس بمدينة "تلا" بمحافظة المنوفية، أصيبوا بارتفاع في درجة الحرارة، خلال تواجدهم بالمدرسة صباح اليوم، وأكّدت مصادر أنَّ الطلاب تمّ تحويلهم جميعًا لمستشفى تلا المركزي، لاتخاذ اللازم.

وقال الدكتور حافظ طعيمة، مدير الصحة المدرسية بتلا، إنه انتقل صباح اليوم للمدرسة و أن الحالات مجرد حالات اشتباه حتي الان لم تثبت إصابتها ولا زالو يخضعون للمتابعة بمستشفي تلا المركزي، مشددا على أنه إذا ثبت إصابة طالبين في فصل واحد سيتم إغلاق الفصل لمدة 28 يومًا وفق البروتوكول المتبع مع المدارس .

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بتلا، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه تم إستدعاء أولياء أمور الطلاب لإخطارهم بالإشتباه في إصابة أبناءهم بفيروس كورونا المستجد لأخذ احتياطاتهم والإطمئنان عليهم، نافيا شائعة اتخاذ قرار بإغلاق المدرسة .