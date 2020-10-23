جمارك قرية البضائع بمطار برج العرب تضبط محاولة تهريب صقور نادرة

أحبط رجال الجمارك، بقرية البضائع بمطار برج العرب الدولي، برئاسة الدكتور سامي رمضان، مدير عام الإدارة العامة لقرية البضائع وطرود البريد، محاولة تهريب عددا من الصقور الحية النادرة، بالمخالفة لقانون البيئة المصرى رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، واتفاقيتي سايتس والتجارة الدولية، في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية والمرسوم الوزاري المصري رقم 1150 لعام 1999.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول إحدى شهادات المصدرة للشارقة على طائرة خطوط العربية، والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن سمان مذبوح ومعبأ في علب من الفوم، داخل صناديق خشبية.

واشتبه مصطفى هداية، مدير التعريفة، ومحمد الصباغ، مدير إدارة جمارك بقرية البضائع، في أحد صناديق الفوم المعبأ بها السمان، نظرا لاختلاف الوزن، وفتحت الصناديق فتبين وجود 8 صقور مخدرة وملفوفة بقماش ودوبار أبيض، داخل بعض الصناديق الخشبية أسفل السمان.

وقرر الدكتور سامى رمضان، مدير عام جمارك قرية البضائع وطرود البريد، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي وعرضه على النيابة العامة، التي قررت تسليم المضبوطات لحديقة الحيوان بالإسكندرية، للتعامل مع الصقور، وتوفير البيئة المناسبة لإعاشتها.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافه المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهريب الجمركي كافة.

كان رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة أيمن شملول، مدير الجمرك، أحبطو محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة سكاي آب القادمة من أوكرانيا، اشتبه محمد الدغيدي، مأمور الجمرك في راكب مصري قادم من الدولة المذكورة، نظرا لارتباكه.

ومررت حقائب المواطن، على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة حسام مصطفى، مأمور الفحص، وتبين وجود أجسام معتمة داخل حقائبه.

وبتفتيش الحقائب، تبين وجود 916 عبوة مستحضرات تجميل وأدوية بيطرية، منها 744 عبوة مستحضر تجميل و172 علبة أدوية بيطرية بكل منها 3 أمبول مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 250 ألف جنيه.

وقرر يوسف وصفي، مدير عام جمارك الفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.