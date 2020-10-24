7 مشاهد في أول ساعات انتخابات النواب: رزق للبائعين والكمامة إجباري

انقضت أول 6 ساعات من انتخابات مجلس النواب والتي شهدت توافدًا من الناخبين وتصدر المسؤولين المشهد بإدلاء بأصواتهم في الوقت الذي لا يستطيع فيه عدد من المشاهير ونجوم الفن التصويت لحضورهم مهرجان الجونة المقام في الغردقة والمتزامن مع مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب، التي بدأت صباح اليوم في 14 محافظة وفقًا للمرحلة الأولى.

المسؤولون يدلون بأصواتهم

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية في الشيخ زايد.

وأدلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة عمر مكرم الابتدائية بمنطقة السيوف بالمنتزه أول، ووزيرة التضامن نيفين القباج أدلت بصوتها في الدقي وكذلك وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وغيرهم من المسؤولين.

كمامة وعكاز وكرسي متحرك.. أدوات المسنين للإدلاء بأصواتهم في الجيزة

أدلى أحد المسنين بصوته في انتخابات مجلس النواب على كرسي متحرك في مدرسة هدى شعراوي بمنطقة البحوث بالجيزة.

حرص رؤوف قلدس شنودة، سبعيني على المعاش على ارتداء كمامته والاتكاء على عكازه والنزول للتصويت في لجنته الانتخابية ضمن أوائل الحضور لمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بالعمرانية لممارسة حقه الدستوري وليبتعد عن زحام منتصف اليوم.

"عندي 70 سنة وبستغرب من تأخر الناس في النزول للتصويت أو انتظار اليوم الأخير للحاق بالحق الدستوري"، كما يقول رؤوف، مضيفا: "دا حقنا وصوتي زي ما هو أمانة، هو حق لازم أخده".

إقبال كبير على انتخابات النواب بالأقصر وكبار السن والسيدات في الصدارة

شهدت جميع لجان الاقتراع في الأقصر إقبالًا كبيرًا في الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع خاصة من كبار السن والسيدات مع إقبال محدود للشباب.

واكتظت اللجان خاصة في مسقط رأس المرشحين بالمئات الذين اصطفوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات حيث حرص كبار السن والسيدات على التواجد قبل فتح باب اللجان.

"محمد" باع "قدرة الفول" أمام اللجنة في 10 دقائق

"يا ريت السنة كلها انتخابات"، قالها محمد عبدالرحيم، صاحب "قدرة الفول المدمس"، مؤكدا أنَّه اعتاد كل يوم أن يأتي في الصباح حاملاً إناء الفول الكبير "قدرة" على الـ"برويطة"، ويقف إلى جوار بائع خضروات وفاكهة أمام مدرسة أبومناع غرب الابتدائية، ويبيع الفول في أكياس بلاستيك تتراوح قيمتها من جنيهين إلى 5 جنيهات للكيس الواحد، لكنه منذ صباح اليوم وهو يشهد يوما مختلفا، حيث العدد الكبير الذي فوجئ به بسبب الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات البرلمانية، والذين فور انتهائهم من الإدلاء بأصواتهم توجهوا نحو عربته لتناول وجبة الإفطار.

طوابير أمام اللجان في البدرشين

شهدت لجان الدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، في أول أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، إقبالا كبيرا من قبل الناخبين على صناديق الاقتراع، للتصويت على من يمثلهم تحت قبة البرلمان، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة، لتأمين اللجان الانتخابية وتسيير العملية الانتخابية على الناخبين.

الشرطة في خدمة كبار السن والمرضى بانتخابات النواب بسوهاج

حرصت قوات التأمين لتابعة لوزارة الداخلية في لجان انتخابات النواب في محافظة سوهاج، على مساعدة كبار السن والمرضى، في الإدلاء بأصواتهم، وتم مساعدة الناخبين في الوصول إلى صناديق الانتخاب، كما تم توفير كراسي متحركة في أغلب لجان المحافظة.

وحرص كبار السن على الحضور مبكرا للإدلاء بأصواتهم، كما تلاحظ وجود مشاركة واسعة من السيادات في عدد كبير من اللجان الانتخابية.

مظلات وكراسي متحركة لذوي الهمم أمام مقرات الانتخابات في بني سويف

وفرت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف، مظلات لحماية الناخبين من أي تقلب في الأحوال الجوية، وكراسي متحركة لمساعدة ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة، في نقلهم من خارج اللجان إلى داخلها.

وانتشرت المظلات التي احتوت على مقاعد كأماكن انتظار لإراحة الناخبين، والكراسي المتحركة أمام غالبية المقرات الانتخابية بالمحافظة.