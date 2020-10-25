"مول" بالمنوفية يحظر بيع منتجات فرنسية بعد الإساءة للرسول

أعلن أحد المراكز التجارية في مدينة السادات، بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، رفع المنتجات الفرنسية من قوائم البيع، في ظل الدعوات الشعبية لمقاطعة تلك المنتجات، بعد الرسوم والإساءات المتكررة لنبي الإسلام، مما أثار غضب ملايين المسلمين.

ونشر المركز التجاري بياناً على صفحته بموقع "فيسبوك"، جاء فيه: "بناءً على موقف الرئيس الفرنسي ودعمه للرسومات المسيئة لنبينا الحبيب محمد صلى اللَّه عليه وسلم، قررنا رفع المنتجات الفرنسية من الهايبر ماركت حتى إشعار آخر، وذلك نصرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم".

وقال "إسلام دردير"، مدير بالمركز التجاري، إن قرار حظر بيع المنتجات الفرنسية جاء من صاحب المول، سوري الجنسية، مشيراً إلى أن القرار لقي تأييداً من كل المديرين والعاملين بالمركز، مؤكداً أن القرار يأتي في إطار الدفاع عن النبي محمد، بعد الإساءات الفرنسية المتكررة له.

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي "هاشتاج" لمقاطعة المنتجات الفرنسية، مطالبين بمنع شرائها بعد الإساءة لنبي الإسلام، ونشر رسومات مسيئة للرسول، تسببت في إثارة غضب الشعوب الإسلامية.