"ملهاش صاحب".. تفاصيل القبض على "الكوع" وعصابة الدراجات النارية بأسوان

لجأ 4 أصدقاء بكوم أمبو في أسوان، إلى احتراف السرقة لتأمين نفقاتهم، بعد عدة تجارب فاشلة في السطو على المنازل، انتهت بالقبض على اثنين منهم، اضطروا لتغيير نشاطهم، وقرروا التخصص فى سرقة الدراجات النارية من الشوارع.

نجح الأصدقاء الأربعة حسب اعترافات في سرقة أول دراجة نارية من قرية تابعة لمركز نصر النوبة في أسوان، وسرعان ما اتسع نشاطهم ليمتد إلى كوم أمبو وأسوان ودراو، قبل أن تعدد بلاغات سرقة الدراجات النارية بأسوان أمام اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، الذي أمر بتشكيل فريق بحث، أسفر عن ضبط المتهمين، وبحوزتهم 5 دراجات نارية.

اعترف المتهمون، بأنهم لجأوا لسرقة الدراجات النارية لأنها: "من غير نمر ومش مترخصة يعنى ملهاش صاحب"، وأقروا بأن نشاطهم في السرقة، امتد ليشمل 3 مراكز فى محافظة أسوان، حيث كانوا يقومون بمغافلة ضحاياهم، وسرقة الدراجة والفرار بها.

"محدش هيعرف مكنته من مكنة غيره".. بهذه الكلمات واصل "الكوع" زعيم العصابة اعترافاته، مشيرا إلى أن بيع تلك الدراجات، يتم بدون أي متاعب، لأن السائد أن تلك الدراجات النارية، تكون غير مرخصة، لهذا يسهل بيعها وشراءها من أي مصدر.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام 4 أشخاص "لإثنين منهم لهم معلومات جنائية"، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة "نصرالنوبة، أسوان، دراو"، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم، ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها فى تلك الوقائع بمنزل أحدهم.