أديب عن مقاطعة المنتجات بسبب الإساءة للرسول: أنا أول واحد أطلقتها

علق الإعلامي عمرو أديب على دعوات البعض لمقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسيئة للإسلام، قائلا: "في وقت لما كان فيه رسوم مسيئة للرسول في الدنمارك أنا اللي اقترحت وقتها المقاطعة وعملنا وقتها المقاطعة، يعني مسألة المقاطعة شاركت فيها أول مرة كانت تتعمل في الوقت دة أنا اللي ناديت بيها".

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، "عاوز أنبهكم في مصر والعالم العربي وفي كل مكان عندما تقوموا بمقاطعة فرقوا بين السلعة الفرنسية والسلعة المصنعة في بلدك، غالبية السلع المصنعة في مصر هي سلع مصرية وليست فرنسية، هي الشركة الأم آه فرنسية إنما المصنع مصري فيه شركاء مصريين وعمال مصريين نتحدث عن 40 ألف مصري شغالين في شركات فرنسية".

وأشار إلى أن الحرب المشتعلة الآن بين تركيا وفرنسا ثم تأتي الحروب الأخرى، وهذه هي حقيقة الأمر، لافتا إلى أن البلدين لديهما خلافات واضحة في ليبيا وثرواتها وشرق المتوسط وعلى البترول وخلافات تتعلق بالتحالفات، "أنا لا أقصد إن الناس اللي غضبانة غضبها مفتعل، عاوزكم تشوفوا المعركة من زاوية أخرى".

وتابع: "اللي عاملاه تركيا ومكبراه ومزوداه إن أردوغان عنده مشكلة مع ماكرون، الاتنين عندهم مشاكل تكاد تكون شخصية، لدرجة إن أردغان بيقول ان ماكرون عنده مشكلة في عقله، وماكرون يرى أن تصرفات أردوغان هي تصرفات هوجاء وليست بالقدر الجيد، الأتراك يقعدوا يشتموا في فرنسا ويعملوا شغلهم وفجأة يقولك طب ليه السعودية مقاطعانا؟ وات؟ كل واحد حاطت المصالح بتاعته في شنطة صغيرة وشغال بيها، ولا أردوغان مضايق أوي عشان الرسول ولا ماكرون عنده مشكلة عشان الرأي، ولا دة ولا دة".