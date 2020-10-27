طقس 72 ساعة.. شبورة صباحية وأجواء مائلة للحرارة على القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقسًا معتدلًا سيسود على السواحل الشمالية، وسيكون مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية وجود رياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال وغرب جنوب الصعيد يوم الجمعة.

وأكدت الهيئة أن هناك فرصة بنسة 30% لسقوط أمطار خفيفة على أقصى الغرب من السواحل الشماليه الغربية يوم الجمعة.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، طقس الـ72 ساعة المقبلة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طقس 72 ساعة المقبلة

توفع خبراء هيئة الأرصاد بأن تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري غد الأربعاء وجود شبورة مائية صباحًا، وأجواء غائمة جزئيًا، حيث يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا مع وجود رياح معتدلة.

أما السواحل الشمالية الغربية فتشهد طقسًا معتدلًا نهارًا، لطيفًا ليلًا مع وجود شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يواجه المواطنون طقسًا غائمًا جزئيًا، حيث يكون الطقس معتدلًا نهارًا، ولطيفًا ليلًا مصحوبًا بشبورة مائية.

كما تشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، لطيفًا ليلًا والرياح معتدلة، أما شمال الصعيد فيشهد طقسًا غائمًا جزئيًا مائلًا للحرارة نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما يكون شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلًا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

أما يومي الخميس والجمعة، فيتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وتسيطر أجواء غائمة جزئيًا، مع وجود شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

كما توقع الخبراء أن يسود طقس غائم جزئي، حار نهارًا، معتدل ليلًا على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أما شمال الصعيد فيسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وشديد الحرارة نهارًا على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلًا مع وجود رياح معتدلة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 28 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 20 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23 .

درجات الحرارة يوم الخميس 29 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

درجات الحرارة يوم الجمعة 30 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.