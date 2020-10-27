الفئة العمرية وشهادة PCR.. شروط أداء "العمرة الآمنة" في ظل كورونا

بعد توقف دام لفترة طويلة في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، تستقبل السعودية المعتمرين من الخارج، لأداء العمرة بداية من الأحد 1 نوفمبر، وفق آليات محددة لضمان سلامة وصحة المعتمرين.

وتقدم "الوطن" لقراءها ضوابط العمرة الآمنة، وفق الخطة المعتمدة لمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وفقا لوزارة الحج والعمرة السعودية.

ضوابط العمرة الآمنة

- أن تكون الفئة العمرية لمعتمري الخارج من 18 إلى 50 سنة، وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة.

- تقديم شهادة فحص "PCR" بنتيجة سلبية، لتثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

- أن تكون جهة إصدار الشهادة من مختبر موثوق من دولة المعتمر على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة.

- الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، وفقًا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق "اعتمرنا".

- أن تكون حجوزات الطيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر.

ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج

- باقة الخدمات لكل معتمر تشمل "خدمة السكن" وتشمل 3 أيام عزل صحي فور الوصول للمملكة و"خدمة النقل" بين المنافذ والسكن وخدمة التأمين الشامل، وخدمات ميدانية تشمل التنقل بين الحرم والسكن والميقات وقائدًا مرشدًا لكل مجموعة.

- مسؤوليات شركات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين تختص بتوعية معتمري الخارج بالإجراءات الاحترازية اللازم تطبيقها منذ قدومهم للمملكة وحتى مغادرتهم.

- تقسيم معتمري الخارج لمجموعات وتشتمل كل مجموعة على "50 معتمرًا" بحد أدنى، وتعيين شركة العمرة قائدًا مرشدًا لكل مجموعة، وحجز برنامج موحد لهم بجميع الخدمات "الطيران والسكن والنقل"، متزامنًا مع موعد الحجز لأداء العمرة والزيارة في "اعتمرنا" المخصص لمعتمري الخارج.

موعد المرحلة الثالثة من عودة العمرة التدريجية

تبدأ المملكة العربية السعودية في استقبال المعتمرين من خارج المملكة للمرحلة الثالثة من عودة العمرة التدريجية اعتبارًا من 15/3/1442هـ الموافق 2020/11/1م.

وتعمل وزارة الحج والعمرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، على تهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم بداية من التنسق مع الناقل، وهو الخطوط السعودية لتوفير السعة المقعدية اللازمة وفق الخطة المعتمدة، لمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.