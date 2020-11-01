العناني: الاعتماد على المصريين في العروض المتحفية يوفر ملايين الجنيهات

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن سيناريو العرض المتحفي بمتحف شرم الشيخ كان مصريًا بنسبة 100%، لافتًا إلى أن الدولة المصرية كانت تستعين دائمًا بالحصول على مساعدات الأجانب، بالرغم من أنها تحتوي على أساتذة جامعات وموظفين على أعلى مستوى تابعين للوزارة .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال مقدم برنامج الحكاية عبر شاشة "MBC مصر": "أول ما اديناهم الفرصة وفرنا مئات الملايين من الجنيهات، وهم حاسين بالآثار دي أكتر من أي حد تاني، والأجنبي ميعرفش يعمل الكلام ده، ودلوقتي خلينا المصريين يشتغلوا في المتاحف في لجنة وأوجه لها الشكر واللي عملوه غير مسبوق في متاحف مصر على الإطلاق، مفيش خواجة يجي يرسم لنا وإحنا ننفذ، إحنا عندنا ناس قادرة".

وحول متحف المركبات، أكد وزير السياحة والآثار أنه واحد من أقدم المتاحف النوعية ومن أشهر متاحف المركبات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه جرى اختيار عام 2020 موعدًا لنقل المومياوات الملكية في موكب جنائزي رهيب، لكن جرى ترحيل هذا الموعد لعدة أيام بسبب وجود حدث دولي.

وأشار، إلى أن هذا العام سيشهد افتتاح متحف العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير ميدان التحرير، وافتتاح مصنع للمستنسخات الأثرية لأول مرة في مصر خلال 4 أسابيع: "هتبيع رفلكة مصنوعة في مصر، وهي نسخ طبق الأصل من التماثيل واستوردنا ماكينات متقدمة جدًا وسنعتمد أيضًا على الأيدي العاملة المصرية، وسيكون عليها ختم بأنها مقلدة والسياح هيشتروها وهم مسافرين".