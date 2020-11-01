بالأسماء.. 10 مرشحين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد بأسوان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أسفرت عن جولة إعادة في جميع الدوائر بمحافظة أسوان، والتي يبلغ عددها 4 دوائر، للمنافسة على 5 مقاعد بالنظام الفردي.

ففي الدائرة الأولى، والتي تضم مدينة أبو سمبل السياحية، وقسمي أول وثاني أسوان، ومركز أسوان، ومركز ومدينة دراو، أسفرت نتيجة الجولة الأولى عن إعادة بين كل من اللواء "أحمد محمد صالح"، مرشح حزب "حماة الوطن"، واللواء "جودت عبد الجبار"، مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، والنائب السابق "جابر أبو خليل"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"جلال أبو الحسن"، مرشح حزب "مستقبل وطن".

وفي الدائرة الثانية، ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، تشهد جولة إعادة بين "خالد رضوان"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"نادر صلاح العمدة"، مرشح مستقل، بينما تشهد الدائرة الثالثة، ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، إعادة بين "أيمن فؤاد"، مرشح مستقل، والنائب "ياسين عبد الصبور"، مرشح مستقل، أما مقعد الدائرة الرابعة، ومقرها مركز ومدينة إدفو، فيتنافس عليه كل من "علي البدري الملاوي"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، والدكتور "عبد الغفار الضيفي"، مرشح حزب "التجمع الوطني التقدمي" في جولة الإعادة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف، رئيس محكمة أسوان، قد أعلنت كشوف المرشحين لخوض انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب، على المقاعد الفردية، عن الدائرة الأولى، وتنافس فيها 34 مرشحاً على مقعدين.

كما تنافس 13 مرشحاً على مقعد الدائرة الثانية، في الجولة الأولى، وكذلك تنافس 13 مرشحاً على المقعد الفردي بالدائرة الثالثة، فيما خاض المنافسة في الدائرة الرابعة 24 مرشحاً، للفوز بمقعد الدائرة.

ويبلغ إجمالي الناخبين ممن يحق لهم التصويت بمحافظة أسوان في انتخابات مجلس النواب، مليون و39 ألف و51 ناخباً وناخبة، موزعين على 373 لجنة فرعية، و4 لجان عامة.