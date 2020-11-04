"التعمير العربية" تطلق مشروع "ريفان سكوير" باستثمارات مليار جنيه

أعلنت شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقارى إطلاق مشروع «ريفان سكوير» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى استثمارات تبلغ مليار جنيه، وذلك خلال فعاليات معرض سيتى سكيب مصر الحالى. قال أحمد أسامة، رئيس القطاع التجارى بشركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقارى، إن مشروع «ريفان سكوير» هو ثانى مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويُقام على ممشى الشانزليزيه بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 15.5 ألف متر مربع، وهو مشروع إدارى تجارى طبى، يقدّم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 50 متراً مربعاً.

وأوضح أن الشركة انتهت من وضع التسعير المبدئى للمشروع بما يتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين وراغبى الاستثمار، بالإضافة إلى تجهيز عروض حصرية لأول مرة فى السوق العقارية، التى يتم الإعلان عنها خلال فعاليات معرض سيتى سكيب مصر الحالى. وأضاف أنه يتم تسويق مشروع «ريفان سكوير» على مرحلتين، المرحلة الأولى بواقع %60 من إجمالى وحدات المشروع خلال فعاليات معرض سيتى سكيب الحالى، كما يتم طرح المرحلة الثانية من المشروع لاحقاً، متوقعاً حجم إقبال قوى على المشروع، خاصة مع تلقى الشركة طلبات حجز من العملاء بالمشروع قبل بدء طرحه، مما يعكس الثقة فى مشروعات شركة «التعمير العربية».

وكشف عن البدء فى تنفيذ المشروع خلال الربع الثانى من العام المقبل، وتستغرق مدة تنفيذ الأعمال 3 سنوات تنتهى فى 2023 وفقاً للبرنامج الزمنى المحدّد، حيث تسعى الشركة للالتزام بتعاقداتها مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وكذلك بتعاقداتها مع عملائها.